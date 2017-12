Subastica

* El Espectador

Desahuciados I

El Consejo Nacional Electoral puso a varios dirigentes políticos en aprietos. Esta semana recaía sobre los magistrados de dicha corporación la decisión de revivir las personerías jurídicas de antiguos movimientos políticos que pretendían cobrar vigencia para las elecciones del año entrante: Nueva Fuerza Democrática, creada por el expresidente Andrés Pastrana; Nuevo Liberalismo, fundado por el inmolado Luis Carlos Galán, y Movimiento Unión Cristiana, cuyo representante legal es Víctor Velásquez. Resulta que, al final, no hubo decisión. Los magistrados no lograron ponerse de acuerdo y optaron por pasarles la decisión a los conjueces. El revivir dichas personerías les permitiría inscribir listas al Congreso para los comicios de marzo. Sin embargo, el plazo para hacerlo vencerá el próximo 11 de diciembre, fecha en la que no habrá decisión por parte del CNE.

Desahuciados II

¿Por qué el CNE tomó la decisión de sesionar hasta después de esa fecha? Porque varios magistrados estarán de viaje en el país asiático de Omán. “Dilataron el proceso como un caucho y vulnera el derecho a la igualdad en participación política de manera olímpica y sin sonrojar”, dijo a este diario una de las personas afectadas por la situación. El plan en el caso de la Nueva Fuerza y del Movimiento Unión Cristiana era postular candidatos para las elecciones legislativas, mientras que el Nuevo Liberalismo se iba a jugar otro “as bajo la manga”: entregarle el aval al senador liberal Juan Manuel Galán para que participara de la contienda presidencial en mayo de 2018.

El 1, 2, 3 de Yamid

Ocho días después de haber sido operado por una obstrucción intestinal, el periodista Yamid Amat, director del noticiero CM&, logró el viernes pasado que le dieran de alta en la clínica Santa Fe, en Bogotá. Acostumbrado como está a la acelerada vida periodística, tuvo que mantenerse quieto en una de las semanas más intensas que la política colombiana haya vivido en los últimos años y tampoco pudo acompañar a su Independiente Santa Fe en el partido de clasificación a las semifinales del fútbol profesional. Su recuperación avanza, pero tiene orden médica de continuar, por ahora, con el reposo.

La carta

El martes pasado se publicó La pregunta difícil, la primera biografía que se publica sobre el neurólogo Rodolfo Llinás, el médico colombiano más reconocido a nivel internacional. La presentó el autor, el periodista Pablo Correa, editor de ciencia de El Espectador, en compañía del ministro de Salud, Alejandro Gaviria. El sello Aguilar invitó al neurólogo al evento, pero al final no pudo venir. Sin embargo, sorprendió al centenar de asistentes a la Librería Lerner del norte de Bogotá con un mensaje que leyó su hermana Patricia, en el que felicitó a Correa por una investigación rigurosa y la manera amena como relata sus aventuras científicas. Deseó que ojalá el libro sirva para retomar el diálogo sobre la importancia de la ciencia en el desarrollo del país como lo planteó alguna vez en la recordada Comisión de Sabios del gobierno de Belisario Betancur, en la que trabajó con personajes como Gabriel García Márquez. Y remató con un apunte que causó risa: “Somos pocos, pero somos machos”.

Subastica

Aunque las víctimas de la violencia que exigen en Bogotá el pago inmediato de su indemnización administrativa vienen siendo atendidas por la Alta Consejería para las Víctimas de la ciudad, la Personería y la Defensoría del Pueblo, esta semana causó críticas la primera subasta de bienes inmuebles convocada por el Fondo para la Reparación de las Víctimas, encargado de “recibir, administrar y disponer de los bienes con vocación reparadora de excombatientes y otros recursos destinados a los procesos de reparación integral a favor de los sobrevivientes del conflicto”. Fue el miércoles 29 de noviembre e incluyó tres automóviles, una cuatrimoto y un lote de equipos para oficina avaluados en $111’555.000. Falta ver eso para qué alcanza.

Doble misión

El profesor alemán Kai Ambos, uno de los más reconocidos especialistas internacionales en justicia transicional y magistrado del Tribunal Especial de Kosovo, fue invitado por Colombias 2020 de El Espectador para compartir el martes 5 de diciembre su experiencia junto a la irlandesa Fidelma Donlon, secretaria ejecutiva del Tribunal de Kosovo, como ilustración para los magistrados y jueces nacionales que serán parte del sistema. Por casualidad la fecha coincidió con el llamado a entrevista que le hizo al alemán el comité de escogencia de posibles miembros de la Justicia Especial para la Paz, pues está entre los postulados internacionales.

Modo Mundial

La Universidad de la Sabana decidió sentar cátedra sobre la Rusia de hoy, a propósito de la clasificación de Colombia al Mundial de Fútbol. Mañana empezará en Chía un ciclo sobre esa potencia con un seminario para periodistas que van a viajar al evento e interesados. “De los zares a Putin” será la charla de Nicolás Carrillo Santarelli, profesor de relaciones internacionales; “El mapa de Rusia y geopolítica del mundial” estará a cargo de Evgeny Zhukov, periodista ruso radicado en Colombia, que además dará bases para aprender el idioma. Incluye un almuerzo para degustar la gastronomía de ese país. Eso sí, no habrá caviar.