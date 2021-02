La firma francesa lleva cerca de dos años en el país y espera posicionarse este 2021 como un referente en el segmento de lujo. Por eso tendrá dos lanzamientos, uno de esos en pocas semanas, con el DS3. Y el otro sería a finales del año con el DS4, un crossover de alta gama que se espera también llegue a Colombia en su versión eléctrica.

Hace casi cuatro años en Paris, Emmanuel Macron acudía a su ceremonia de posesión saludando al público desde un DS7Crossback. Una imagen que refleja el orgullo de los galos por su industria automotriz y en especial, un espaldarazo a la marca premium de las firmas francesas. A inicios de febrero fue presentado de forma global el nuevo DS4, un crossover de lujo que se espera llegue al país a finales de este 2021. En marzo próximo será la presentación oficial en el país del DS3, que tuvo un periodo de preventa desde el año pasado. Todas son razones suficientes para sentarse a hablar con Daniel Herrera, director ejecutivo de DS para Colombia, quien habló y explicó de qué se trata eso del lujo francés, los planes de expansión de la firma que recién se fundó en 2009 y que espera encajar dentro del mercado colombiano en el segmento de las marcas de lujo.

¿Cuál es el balance desde la llegada de DS a Colombia?

Llevamos como DS Colombia poco más de dos años. Los resultados han sido favorables. En especial si lo vemos en línea con el crecimiento que nosotros estábamos esperando de la marca en este inicio. Para nadie es un secreto que al ser una marca premium que solamente a nivel mundial es relativamente nueva, esa aceptación toma un tiempo y desde Francia entienden que ese proceso. Por ahora los resultados han estado en línea, aunque obviamente la pandemia en 2020 no nos favoreció, pero a pesar de eso, el panorama es favorable. Si nos fijamos, en el último trimestre, al comparar la marca dentro del mercado, en el segmento equivalente, con el DS7 Crossback estuvimos alrededor de un 8.5% de participación de mercado en un segmento en el que nosotros llamamos el C-SUV. Para nosotros eso es un logro y nos hace esperar un crecimiento adicional, no solamente en DS7, sino en otros modelos que pensamos lanzar en el transcurso del año.

Dentro del análisis de mercado que hacen las marcas, con estos meses ¿Qué tipo de consumidor han identificado?

Yo no creo que nuestro producto no sea sencillo de vender. DS7 es un vehículo excepcional, en cuanto a motorización, tecnología, frente al precio, realmente el carro tiende a venderse fácilmente. Tal vez es aquí la clave está en vender la marca, en cómo llegarle a un cliente colombiano que, hasta ahora, cuando le hablaban o buscaba una marca premium tendía a irse mucho por las marcas establecidas. No es un secreto para nadie contra quiénes buscamos medirnos y son los tres alemanes: Mercedes Benz, BMW y Audi. Nuestra apuesta en Colombia es ofrecer una mirada distinta al automóvil premium y al lujo.

¿Cómo es el consumidor que busca un carro DS?

La apuesta de DS, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo es ofrecer una mirada distinta al automóvil premium. Es una mirada con los valores de lujo que existen en Francia, donde el lujo es visto de una forma más cálida, más inclusiva, en el que incluso la hospitalidad hace parte de ese lujo. El valor agregado de DS y que la diferencia del resto es ese plus que entregamos en términos de refinamiento y el cómo alineamos acabados, materiales, confección, es un tema de estar a la vanguardia. Hacemos las cosas distintas y vinimos con una oferta diferente, que quien se interese por un vehículo DS encontrará que no existe nada similar a ese valor. Le apostamos a un cliente que busque salirse del statu quo, que busque vehículos equipados, de avanzada y que no se parece a nada de lo que ofrece hoy el mercado. Cada vez encontramos más adeptos de DS.

Los alemanes cada uno tiene muy definido lo que ofrece y lo que buscan con sus vehículos, ¿DS como marca francesa cómo se define?

El tema del lujo francés puede ser un poco etéreo, las personas siempre han tenido a Francia como un referente en materia de lujo, en marroquinería, perfumería, y más. Nuestra tarea consiste en dar a entender que el lujo francés es más próximo, más cálido, inclusivo, y va muy cercano a la hospitalidad. En cuanto a tapicerías, en un mercado premium en el que se está acostumbrado a ofrecer tapicerías en eco cuero, que son cueros sintéticos, que tienen el aspecto del cuero real, pero lo que hay detrás de eso es una tapicería de un costo realmente moderado, mientras que DS ofrece el máximo de tapicería existente, que son cueros nappa, los cueros más nobles que hay en el mercado, de mayor cuidado, en los que las confecciones y las costuras que tienen nuestros autos son muy cuidadas. Por la forma en la que equipamos los vehículos y la oferta que tiene el cliente, realmente representamos un poco más allá de lo que otras marcas pueden ofrecer. Yo resumiría el lujo francés a la manera en la que un cliente se siente atendido, y en eso nosotros tenemos mucha ventaja.

¿Qué atractivo tiene el portafolio de DS en Colombia?

Tenemos con la DS7 Crossback un modelo que por sus características busca atender dos segmentos a la vez, el segmento C que es donde se pueden ubicar Audi Q3, Mercedes Benz GLA, BMW X1 y Volvo XC40, ahí participamos con un vehículo alineado con lo que ofrece la competencia, con motores que están entre los 150 y 170 caballos, en nuestro caso con DS7 tenemos un motor 1.6 litros turbocargado de 165 HP, 241 Nm, en ese segmento todos le apostamos a motores de menor tamaño, pero que ofrezcan el mismo nivel de rendimiento, a un menor consumo de combustible. También traemos configuraciones mucho más equipadas a las que pensamos que se adapta a segmentos donde están Audi Q5, Mercedes Benz GLC, BMW X3. Nuestro DS7 tiene el mismo motor, pero con una configuración distinta que lo lleva a lograr 220 HP y 301Nm, caja automática de ocho velocidades y un nivel de rendimiento capaz de responder en cualquier terreno. Con DS3 estamos haciendo la apuesta con una motorización única. Traemos un vehículo de tres cilindros 1.2 cc, turbo, capaz de hacer 155HP y 241 Nm de torque, caja automática de ocho velocidades. El motor del DS3 se ganó durante tres años consecutivos el premio al mejor motor del mundo en la categoría de motores de un litro y 1.4. Al conducirlo sorprende el alto rendimiento que es capaz de entregar lo que en teoría es un motor pequeño.

¿Hay planes de ampliar la cobertura de la marca en Colombia en 2021?

Hemos diseñado una serie de beneficios bajo nuestro programa “Only you”, que busca llevar la experiencia DS más allá del vehículo. Es un trabajo que queremos que se extienda a la posventa, en el que Only You, no solo se tiene el mantenimiento incluido en el auto, sino que también nos encargamos de recoger el vehículo de ser necesario y de regresárselo al cliente sin necesidad de que deba desplazarse. Si bien hoy tenemos cobertura en cuanto nivel en ventas con la vitrina de Bogotá, en cuanto a posventa está disponible en todo el país. DS es representada en Colombia por Derco y como tal cuando se accede a la red de Derco en el país eso le da a un cliente de DS acceso a 25 puntos de servicio a nivel nacional, que están presentes en 16 ciudades principales. Y eso nos deja en cuanto cobertura ubicados dentro de las tres mejores marcas de lujo en el país.

¿Cuántas unidades esperan vender en 2021, un año en el que la industria espera llegar a una normalidad en ventas?

Este 2021 es prometedor. La industria la vemos recuperándose. Tal vez no estaremos a niveles de 2019, pero sí habrá una clara recuperación frente a 2020. Y más allá de lo que suceda, nosotros desde DS vemos un crecimiento que se va a dar, no solo porque DS7 viene funcionando bastante bien, ya estamos en niveles de participación del 8% y 9% en Bogotá. Este año también sumaremos las ventas de DS3 Crossback, hasta ahora tuvimos un número importante de preventas, y desde marzo estará disponible. Frente al DS3 vemos mucho entusiasmo y creemos que tendrá una gran acogida en el mercado.

Hace un par de semanas DS presentó en Francia el nuevo DS4, denominado como un crossover de lujo. ¿Llegará al país?

Sí. Esperamos a finales de año sorprender con este gran lanzamiento. Queremos cerrar 2021 con tres grandes modelos, con el cual, nuestras previsiones nos ponen en el doble de las ventas que tuvimos en 2020, incluso un poco más.

¿Este nuevo DS4 se presentó en Europa con una versión híbrida, ese tipo de motorización lo ofrecerá la marca?

Estamos trabajando para ver cuál es la oferta más coherente y relevante para Colombia. Puedo adelantar que estamos trabajando en un modelo 100% eléctrico, que esperamos lanzar en el transcurso del año. Realmente estamos y vamos a evaluar sí es relevante una oferta híbrida en cuanto a lo que podemos ofrecer. Realmente no existe una única tecnología híbrida, sino que está se descompone en unas más complejas que otras. Desde DS le apostamos a la tecnología más completa, aunque puede llegar a ser la más compleja: los híbridos enchufables. Estamos trabajando para hacer eso técnicamente una realidad. Los vehículos eléctricos e híbridos traen dentro de sí una serie de complejidades y dificultades cuando se busca adaptarlos a un medio tropical como el nuestro en Colombia.

Lea también: ¿Qué es un híbrido enchufable?

¿Qué significa la creación del grupo Stellantis para DS y su público en Colombia?

La fusión de PSA y FCA que hoy forma Stellantis lo que busca es abaratar costos de desarrollo y crear tecnologías. Desde DS aprovecharemos eso para incluir motopropulsiones que van a ayudar al desarrollo y crecimiento de la marca. Por el lado de las plataformas, aquellas que serán elegidas para las marcas premium del grupo van a estar basadas en las que ya veníamos utilizando en DS. La plataforma EMP en su versión tres, que es la que usa hoy DS, permite electrificación e hibridación, entonces es una plataforma bastante polivalente. La fusión también nos podrá permitir acceder a tecnologías de conducción semiautónoma.

¿Dónde se están haciendo los vehículos de DS?

DS es una marca made in France. Es uno de nuestros argumentos de ventas. Una de nuestras propuestas de valor es ser un producto armado en Francia. En el caso de la DS7 es hecha en la planta que tiene la firma en Mulhouse, una ciudad fronteriza con Alemania, mientras que el DS3 se fabrica en Poissy, un suburbio a 20 minutos de París. La oferta que vamos a tener en 2021 será de vehículos 100% fabricados en Francia. Ya para el lanzamiento que tenemos planeado para fin de año, no será fabricado netamente en Francia por motivos de industrialización y de optimización de costos, pero será un vehículo cuyo país de origen será Alemania, con todo el respaldo que esto significa.

¿Desde Francia y DS cómo ven al mercado colombiano?

Para cualquier fabricante de automóviles que no tenga una presencia fuerte en Colombia, este mercado representa un altísimo potencial. Colombia es un país que estructural y demográficamente debería vender muchos más vehículos de los que se venden al año. En Argentina, con una población similar a la nuestra, vende casi el triple de unidades que lo que se vende aquí. Desde DS como casa matriz vemos un lugar con mucho potencial. A medida que se vayan solucionando muchos temas estructurales y de infraestructura que impiden un mayor desarrollo de la industria, el mercado crecerá. Para DS esto se va a dar más allá de las 220 mil unidades que es nuestra estimación, sino que puede llegar al punto de pasar las 400 mil unidades. Colombia dentro del mercado premium es uno de los países más fuertes en toda América Latina. Estamos a nivel de México, por encima de Brasil, Chile, Argentina, en cuanto a la proporción de vehículos premium que se venden con respecto al número de vehículos totales. El nuestro es un país muy afín al mercado premium, con un cliente muy aspiracional, para el cual el acceso a un vehículo premium hace parte de su desarrollo y su ascenso social. Colombia es un mercado latente para ganar participación de mercado, por eso en DS buscamos ofrecer dentro de lo que hoy se vende, un auto premium, pero con una oferta de valor distinta.