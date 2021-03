Gasolina extra: cuándo si, cuándo no

¿Cuándo hay que usarla?, ¿qué motores se benefician de ella?, ¿cuida la longevidad del motor?, ¿entrega más potencia a mi carro? Respuestas a las dudas más frecuentes que hay sobre este combustible.

Es fácil sumergirse en un mar de mitos y creencias cuando se investiga sobre los tipos de gasolina y su impacto en el funcionamiento de los motores. Algunos desmienten a otros con más suposiciones y otros, más audaces, agregan nuevos condimentos a este caldo de opiniones divididas que puede evitarse con solo leer el manual del vehículo.

Teniendo en cuenta la reactivación económica en la que se encuentra Colombia y su posible impacto en el desarrollo de actividades que implican desplazamientos a escala nacional, el equipo de El Mecánico Recomienda, de El Espectador, investigó sobre las circunstancias en las que se debe usar la gasolina extra o prémium, su impacto en la mecánica y el desempeño de los motores.

¿Cuándo sí?

Esta respuesta es tan sencilla como la pregunta misma, pues basta con revisar el manual de propietario de cada vehículo para encontrar la recomendación del fabricante sobre el combustible y los niveles de compresión que maneja el motor. Aquí vale la pena aclarar que las gasolinas extra o prémium (mínimo aproximado de 93 octanos) tienen un mayor octanaje que la corriente (mínimo 84); es decir, resisten mayor presión y temperatura para producir la combustión.

Luis Rosas, gerente de servicio de Porsche Colombia, afirma que el uso de combustibles de menor octanaje en motores de alta compresión puede generar un cascabeleo o sonido extraño en el auto a bajas revoluciones (conducir despacio o encender el vehículo, por ejemplo).

Alejandro Tobón, director de servicio de Autogermana, agrega que “la gasolina prémium, súper o extra puede usarse en todos los vehículos, aunque no todos la requieren por especificación. Cada fabricante recomienda el contenido mínimo de octanaje que cada motor puede usar”.

Por lo tanto ¿cuándo sí? La gasolina extra o prémium se usa cuando el fabricante así lo requiere, pues es la casa matriz la que conoce los niveles de compresión, temperaturas y otras operaciones internas del motor del vehículo que comercializan.

¿Cuándo no?

Este tipo de combustible no es una especie de elixir que aumente la potencia o beneficie al caballaje de un carro. Usarlo en motores que no lo requieren es un gasto innecesario, que no repercute en el desempeño de un auto que exige combustible de bajo octanaje.

El mayor impacto que puede tener, en caso de usarse en un auto que no especifique su uso, va a ser en la economía del propietario, pues su costo es siempre mayor en las estaciones de servicio.

Los motores de alta cilindrada o turboalimentados, por lo general, manejan compresiones altas, por lo que es ideal usar gasolina de alto octanaje. Sin embargo, lo correcto es revisar el manual y acudir al fabricante, pues pueden existir motores con estas características, pero con diferentes necesidades a causa de sus operaciones internas.

Por lo tanto ¿cuándo no? El uso del combustible de alto octanaje no va a hacer que un carro diseñado para usar gasolina corriente mejore su potencia. Tampoco va a mejorar su longevidad ni limpieza. El desempeño de un automóvil depende de las configuraciones que le ha impuesto el fabricante y, por lo general, no se pueden modificar con algo tan simple como el uso de gasolina de alto octanaje.