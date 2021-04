Ford revive una leyenda 25 años después del adiós de su famoso 4x4. ¿Por qué este lanzamiento es una nueva era para los amantes de la marca?

La nueva Ford Bronco llegó a Colombia hace unas semanas. Lo hizo con su versión Sport y su aceptación ha sido tan generalizada, que las ventas superaron las que el fabricante norteamericano estimó.

Hoy la lista de interesados en acceder a este todo terreno compacto crece día a día y Ford, por lo menos en el país, es testigo de su ascenso. En entrevista para El Espectador, Carlos Rodríguez, gerente de marca del fabricante para el mercado local, habla del encanto de un carro con pocos competidores y muchos seguidores.

¿Cómo han recibido a Bronco en Colombia?

Muy bien. Revisando un tema de inventarios, parece que nos podemos quedar cortos en vehículos. La demanda afortunadamente ha sido muy buena y la recepción excelente. Yo creo que para los próximos meses nos vamos a tener que aprovisionar un poco más, porque teníamos pensado vender más o menos unos cien carros mensuales. Hoy la cuenta pasó por ahí hace rato y podríamos vender 120 o 130 Broncos mensuales.

¿A qué se debe su aceptación?

Si nos remontamos a la Bronco hace unos años, había una concepción de nicho, pero ahorita con la Bronco Sport estamos tratando de democratizar la marca; entonces, vamos a llegar a un segmento de clientes que está en rápido crecimiento. Este es el tipo de personas a quienes les gusta la aventura, a pesar de que la coyuntura no permita salir con facilidad libremente. También hay personas a quienes les gusta hacer paseos de un fin de semana y otros que practican deportes al aire libre. Este carro, sin lugar a duda, sigue siendo un juguete y hay una gran base de clientes potenciales.

¿Por qué Ford decidió revivir la línea Bronco?

Traemos Bronco porque es una marca que nos da un espaldarazo muy fuerte, sobre todo en temas de portafolio y no solo en Colombia si no a escala mundial; entonces eso, por un lado, el poder de marca que tiene Bronco y, adicionalmente, la presencia de mercado hizo que muchas personas pudieran disfrutar de salir un poco más allá del asfalto, por lo que buscan un todo terreno. El paquete que ofrece Bronco no solo es de 4x4. Es versátil y cómodo. Estas son las dos razones por las que revivimos Bronco.

¿Cuáles son los puntos que este nuevo vehículo hereda de la imagen que había de Bronco?

Hay varios puntos a resaltar. El primero es el diseño. Es un carro que mantiene vivo el ADN de Bronco, entonces veremos la silueta muy característica de los años 60, más específicamente en la primera generación de Bronco, replicada en esta nueva generación, pero con un poco más de modernidad y vanguardismo. No se dejó atrás la silueta que ha caracterizado a Bronco; entonces, veremos una parrilla muy similar a la de la primera generación de 1966, los mismos faros redondos y su estructura cuadrada, que le da la postura de todo terreno y más allá del diseño está el tema de las capacidades 4x4, allí incluimos atributos exclusivos en su clase. Vale la pena mencionar que este carro entra a ser clasificado en el segmento de utilitarios compactos y en definitiva es la utilitaria compacta más poderosa del mercado colombiano.

Hablemos un poco sobre esa capacidad 4x4.

Encontraremos la tracción 4x4 estándar en todas las versiones disponibles de Bronco Sport; adicionalmente, tenemos una función de bloqueo central que el conductor puede activar a potestad. Lo más importante está en la parte trasera, allí vamos a encontrar una unidad de tracción de doble embrague; esto es un concepto nuevo para el caso de las camionetas clasificadas en los utilitarios compactos, ningún otro vehículo cuenta con esto. Básicamente, las ruedas de atrás van a estar controladas por dos acoples o motores que están encargados de enviar hasta un 100 % al torque que genera el motor a cualquiera de estas dos ruedas. Como te comento, esto no lo tiene ningún otro utilitario compacto en el mundo. Adicional a esto, nos va a dar una ayuda extra una función de diferencial trasero, por lo que contaremos con dos funciones de bloqueo trasero.

¿Qué otras tecnologías acompañan esta habilidad fuera del asfalto?

Tenemos elementos diferenciadores. Lo primero es que la suspensión del vehículo es un sistema de estabilidad de alto desempeño todo terreno, donde los amortiguadores cuentan con una tecnología que se llama bote hidráulico; entonces, si vas en un vehículo convencional y te topas con un policía acostado a una velocidad no tan baja vas a sentir un golpe seco, ya que estos carros no están equipados con una suspensión tan especial como la de la Bronco Sport; este golpe no se va a generar porque se va a presentar una sensación de amortiguación ilimitada. Esto tampoco lo tiene ningún otro vehículo del segmento.

Bronco a duras penas tiene en la parte de atrás el logo de Ford, ¿es posible que se vuelva una marca independiente?

Ford no se va a manifestar tan fuerte en la Bronco Sport, precisamente porque Bronco es una marca sombrilla, Se le ha dado un poco más de relevancia al caballo, al tema de los emblemas de Bronco, que viene a tener un aire de independencia, pero obviamente no podemos independizarnos de Ford.