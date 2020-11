Peugeot: “Estimamos una demanda menor a la que estamos teniendo en este momento”

Entrevista con Adriana Casadiego, directora de Peugeot Colombia.

¿Cómo ha sido la recuperación de Peugeot durante la nueva realidad?

Tenemos un portafolio completamente renovado. Somos una marca en proceso de posicionamiento en Colombia. El mercado viene cayendo un 36 % al cierre de octubre, nosotros caemos un 34 %; es decir, ganamos algo de participación. Podríamos estar haciendo más si tuviéramos mayor disponibilidad, por eso la fábrica nos está ayudando con nuevos pedidos y embarques, porque el 90 % de nuestro portafolio viene de Europa. Estamos haciendo preventas que demuestran que la gente está dispuesta a separar nuestros carros sin tenerlos disponibles todavía.

¿Este problema de desabastecimiento es debido a la pandemia?

En realidad sí hemos tenido algunos problemas de producción; sin embargo, lo que nos está sucediendo es que estimamos una demanda menor a la que estamos teniendo en este momento, por eso hicimos los pedidos. Las marcas que no tienen muchos puntos de participación en el mercado, como Peugeot en Colombia, no se ven tan golpeados en casos abruptos. Si el mercado cae 20 %, las marcas grandes también lo hacen, pero nosotros no tanto. Quien quiere comprar un Peugeot lo sigue teniendo en mente, es un poco más de nicho. En diciembre tendremos mayor disponibilidad.

¿Cómo conquistan a un nuevo público, teniendo en cuenta que en Colombia la marca es de nicho?

En varios mercados latinoamericanos, como Chile, la marca está muy bien posicionada. Estamos en ese proceso en el mercado colombiano. La marca venía siendo representada por otro importador hasta el 2015. A finales de 2015 empezamos un período de reposicionamiento de la marca. En Colombia, lo que más nos funciona son las recomendaciones, nuestros estudios dicen que 92,5 % de nuestros clientes que adquieren un vehículo nos recomendarían. En posventa, donde es más difícil tener alta recomendación, la cifra es de 86 %. El voz a voz nos funciona muy bien.

Hay quienes piensan dos veces antes de comprar marcas como Peugeot y otras europeas, por creencias sobre repuestos y coberturas. ¿Cómo responden a esos comentarios del mercado, que al final se ven reflejados en la venta de los productos?

Peugeot es una marca que tiene un posicionamiento muy regular en términos de repuestos y posventa, pero eso es un mito. Al ser una marca con mucho diseño y no ser la más barata del mercado, algunos creen que la posventa tiene un costo superior respecto a nuestros competidores. Para responder a eso, fijamos los precios de los repuestos teniendo en cuenta a los competidores directos. Estamos en un -2 % y un +7 %, respecto a los competidores. También tenemos mantenimientos cada 10.000 kilómetros, lo que hace que visiten menos el taller. Además, en Colombia tenemos el 92 % de todas las piezas y repuestos que nos piden.

¿Cuántos puntos de servicio tienen?

Tenemos catorce puntos de servicio en este momento y nueve vitrinas repartidos en las ciudades principales. Nuestra prioridad es la posventa, por eso tenemos más puntos de servicio que vitrinas.

El 2008 hace parte de la renovación de su portafolio ¿cómo va la preventa?

En este momento la preventa habla muy bien del producto, estamos duplicando lo que teníamos de objetivo y muchos clientes han separado los carros aun sin verlos físicamente. En 2021 estimamos vender 700 unidades de esta versión. Teníamos un estimado de preventa durante noviembre con treinta unidades y vamos en 68. El carro rodando en las calles nos va a generar mayor impacto que cualquier publicidad que podamos hacer.