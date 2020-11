Reseña y características del Volvo XC40 T4

Reseña, características y sensaciones del SUV compacto de la casa sueca.

Como una respuesta a una pregunta que todos se hicieron, Volvo demostró que el placer de conducir es real. Demostró, entre otras cosas, que las sensaciones no dependen de diseños atrevidos y sensaciones agresivas. Lo hizo sin grandes motorizaciones ni mecánicas complejas. Lo logró en 2017, cuando anunció el SUV compacto XC40, y lo ratificó en los años posteriores, con la presentación de nuevas versiones.

¿Es posible disfrutar la conducción? Lo es. ¿Por qué? Porque cada vez son más las marcas que, sin importar el segmento, le apuestan a la inclusión de conceptos propios, auténticos, que ratifican su interés por brindar una experiencia de manejo única a sus usuarios. Así es el XC40 T4 R-Design o, por lo menos, esa es la impresión que dejó este SUV al equipo de Al Volante de…

A un paso de la autonomía

Parece apresurado transcribir las impresiones de esta línea mencionando sus asistencias (llamadas por la firma “IntelliSafe Assist”). Sin embargo, vale la pena hacerlo, pues cuando el Pilot Assist, el control crucero adaptativo y la alerta de distancia entran en juego, se abre la puerta a la conducción autónoma, esa de la que tanto se habla hoy en día y que Volvo insinúa con sus tecnologías.

Hay que decirlo, este carro no se va a manejar solo, es más, cuando estas funciones se activan, va a reproducir alertas sonoras y visuales para que el conductor no retire sus manos del volante. Su verdadero fin es el mismo en el que se basan todos los componentes del vehículo: facilitar y disfrutar la conducción.

Basta activarlo para ver cómo el timón cobra vida y la aceleración se limita a la necesaria para mantener una distancia prudente del automóvil que se encuentra en frente. Es igualmente válido aclarar que en ningún momento hay que perder la atención del camino y los actores que allí interactúan.

Armonía sin movimiento

Afuera aumentan las ganas de darle vida. Después de presenciar cómo la sencillez se extiende por los 4,4 metros de largo, 1,9 m de ancho y 1,6 m de alto que componen su tamaño, es imposible no querer darle un vistazo a un interior igualmente sobrio y espacioso.

Con la posibilidad de ubicar fácilmente a pasajeros con alturas de entre 1,8 y 1,85 metros en las plazas de conductor, copiloto y las directamente anteriores (es un SUV compacto, la plaza entre los dos extremos traseros no será la más cómoda), el habitáculo sobresale por una amplitud y confort que destaca en el segmento.

Cabeceras en todas las plazas, incluidas las traseras, compartimientos que incluyen un basurero (pequeño, detrás de la palanca de cambios), punto de carga inalámbrico y uno de los mejores sistemas de infoentretenimiento en el mercado (pantalla táctil de ocho pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto) demuestran que durante sus procesos de fabricación cada detalle fue pensado para no dar espacio a cuestionamientos.

Armonía con movimiento

Oprimir el botón de encendido es darle vida a un tacómetro digital cuya resolución puede satisfacer hasta al más conservador amante de lo análogo. Es, también, iniciar la operación de un motor turbocargado de 2.0 litros, capaz de ofrecer 190 caballos de poder a las 4.700 rpm, así como un torque de 300 N-m.

En movimiento, el XC40 entrega confianza, pues su suspensión es llamativamente suave para los baches, reductores y otros desniveles viales. La insonorización es adecuada para su segmento y el consumo, que depende de tantos factores como conductores en el mundo, en carretera promedió los 33 kilómetros por galón.

Su desempeño no genera dudas al momento de hacer un adelanto y su transmisión automática, de ocho velocidades, secuencial y con modo deportivo, es testigo de esta premisa. Tantos aciertos explican por qué fue elegido Best Car of the Year 2018, por medios como el británico What Car?

Sí, conducir puede ser siempre una actividad para disfrutar, en parte, gracias a productos como el hermano menor de los XC60 y XC90. En Colombia, esta referencia XC40 T4 R-Design tiene un precio de $169’990.000 y compite con referencias alemanas como el BMW X1, Audi Q3 y Mercedes-Benz GLA.