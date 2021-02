La firma japonesa presentó la versión 2021 de un vehículo que ofrece mayor potencia, mejor sistema de seguridad y un diseño más aventurero.

Sol, altas temperaturas, arena, salares, la costa y las inmensas dunas fueron el espacio ideal para sentir y probar la potencia de un motor V6 y todo el off road que una Toyota Hilux puede entregar. Sí, la pick up más vendida de Colombia es un vehículo que entusiasma e invita a la aventura. El equipo de Al volante de estuvo en la presentación oficial en Colombia de la nueva Toyota Hilux 2021 en La Guajira. Bienvenidos a la tierra del off road.

La travesía salió del corazón de La Guajira, en Albania, a unos pasos del Cerrejón. El sonido del tren que lleva el carbón hasta Puerto Bolívar dio el paso a la ruta que tenía como destino final Playa Arcoíris. En el exterior, esta nueva Toyota Hilux tiene una apariencia más robusta y si se quiere aventurera. Atrás quedó esa imagen de un vehículo netamente para tareas de trabajo. En el frontal, la parrilla tiene un corte de trapezoide, con el emblema de la marca en la parte superior, dejando así un espacio para que las luces y exploradoras, que son tipo LED, vayan en la misma línea.

Ya en el interior las sensaciones que entregó en los más de 300 kilómetros que conformaron esta travesía fueron las de un buen equipamiento, materiales si bien robustos, cómodos, una silletería adecuada y todo un sistema de infoentretenimiento acorde, con posibilidad de usar Android Auto y Apple CarPlay.

Desde que se presentó la primera generación, en 1968, en Tailandia, el vehículo ha tenido gran acogida en parte por esa entrega de confort. La denominación “Hilux” deriva de los términos en inglés “high” y “luxury” (gran lujo) y esta versión 2021 viene a ser su novena generación. Incluso en 2020 la Hilux se quedó con el puesto de la pick up más vendida, con 2.906 unidades, según Andemos.

En sus versiones a gasolina, la nueva Hilux 2021 tiene cilindraje de hasta 3.956 cc, una potencia máxima de 235 hp a 5.200 rpm y un torque de 376 Nm que comienza a funcionar a las 3.800 rpm. Mientras que las versiones diésel son de cilindraje de 2.755 cc, una potencia máxima de 201 hp a 3.400 rpm y un torque máximo de 500 Nm a 2.800 rpm.

Ese aumento en el motor se siente. Esta nueva Hilux está pensada para exigencias en todo tipo de terreno, cuenta con selector electrónico de 4x4, el cual puede poner a funcionar la tracción en las cuatro llantas, con un simple movimiento de la perilla en una velocidad menor a 30 km/h. Además, la capacidad de remolque aumentó a 750 kg sin freno y a 2.000 con freno.

Al igual que otros vehículos de la marca, la nueva Hilux tiene el respaldo en seguridad del sistema Toyota Safety Sense, que incorpora siete airbags, asistencias de frenado ABS, EBD y BA, control electrónico de estabilidad, cinturón de tres puntos en todos los asientos, anclajes Isofix, asistencia de ascenso y en especial, pensando que este vehículo acostumbra llevar carga en el platón, viene vinculado con un control de tracción que regula la velocidad de cada rueda a través de un sistema de frenos y acelerador electrónico. Esta pick up logró una valoración de cinco estrellas en LatinNCAP tanto para pasajeros adultos como niños.

Sensaciones “off road”

Las dunas presentes en Playa Arcoíris son ideales para poner en marcha lo mejor de la tracción de esta pick up. Gracias al bloqueo de diferencial trasero, disponible en todas las versiones 4x4, se logra distribuir en partes iguales el torque para que las ruedas posteriores giren a la misma velocidad. Esto se siente al hacer sobresaltos, cruzar pequeñas extensiones de río y escalar estas grandes acumulaciones de tierra. Subir por estas dunas por momentos brinda una sensación de que las llantas y el suelo no logran el agarre suficiente, sin embargo, ese sentir se diluye al momento en que se corona la cima de la duna y todo el control vuelve al volante.

La experiencia off road en parte es posible gracias al motor de seis cilindros en línea de 4,0 l, que mejoran notablemente la aceleración en bajas y medias velocidades y el rendimiento de combustible Aunque ese rendimiento se acompaña gracias a los dos modos de manejo con los que cuenta la nueva Hilux: Eco, para mejorar el rendimiento del combustible, y Power, que incrementa la agilidad y fuerza al conducir. La nueva Toyota Hilux está disponible desde $141′500.000 hasta $194′900.000 en su versión GRS a diésel.

Atravesar el desierto, disfrutar de los salares y darse todo un baño de aventura solo es posible en grandes máquinas que llevan la exigencia y la velocidad en su ADN. Esta nueva Hilux enaltece el formato 4x4 y redefine aquello de que no hay mejor experiencia de manejo que la que se comparte.