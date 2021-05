577 personas han resultado heridas en las marchas: Alcaldía de Bogotá

La alcaldesa Claudia López entregó el número consolidado de las víctimas. Así mismo indicó que el viernes 7 de mayo no se reportaron personas lesionadas.

Bogotá completa once días de manifestaciones en el marco del Paro Nacional en los que, de acuerdo con cifras reveladas por Alcaldía, 577 personas resultaron heridas y ninguna ha muerto en este contexto.

“Ayer por primera vez después de 10 días de movilización no tuvimos ni un solo lesionado, ni un ciudadano, ni un joven, ni un policía. Ayer hubo muchas movilizaciones y hubo muchas jornadas culturales. Vimos a jóvenes bailando en la ciudad, que transforman su indignación en causas concretas”, dijo Claudia López.

Entre los heridos se encuentran 288 policías y 289 civiles, de los cuales 13 se encuentran hospitalizados. Mientras que en el consolidado se evidencia que los días más violentos fueron el 28 de abril (142 heridos), así como el 4 de mayo (148) y el 5 de mayo (109).

Este sábado 8 de mayo, se registran movilizaciones hacia el centro de la ciudad sin mayores complicaciones en la movilidad. “Hoy no tenemos bloqueos en la ciudad. Los productos de los campesinos que no se pierdan, que ellos no terminen afectados, que la comida pueda circular y que la vida se respete siempre”, indicó López.

Recientemente, un informe de la Personería de Bogotá reveló que en el marco de las manifestaciones que se presentaron entre el 28 de abril y el 5 de mayo en la ciudad, se registraron 424 personas heridas y 65 desaparecidas, de las cuales 15 continúan desaparecidas.

Ante hechos de violencia, el ente de control invita a la ciudadanía a denunciar a través de la línea 143, el Whatsapp 3182066705, el correo denuncieabusopolicial@personeriabogota.gov.co o en el punto físico en el Parque de los Hippies.