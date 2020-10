A aplazar de nuevo las pruebas para elegir personero y contralor de Bogotá

Aunque hubo confusión por un proceso judicial, en el que primero un juez suspendió el examen y luego otro juez levantó esa medida, desde los ministerios de Salud y del Interior le recordaron a la Alcaldía y al Concejo que el proceso solo puede seguir cuando se supere la emergencia sanitaria

Todo estaba listo para que este fin de semana se adelantaran las pruebas que hacen parte del proceso para elegir personero y contralor de Bogotá. Sin embargo, a menos de 36 horas de la convocatoria para realizar las pruebas, parece que este paso no se hará. Decisiones contradictorias de los jueces y una respuesta desde el Gobierno nacional al Distrito indican que, por ahora, el trámite se debe aplazar.

Como contexto, vale recordar que el proceso, que quedó suspendido por la pandemia, se retomó a mediados de septiembre. En esa oportunidad el Concejo programó para este 4 de octubre las pruebas de conocimiento, que no alcanzaron a presentar los candidatos a principio de año. El cronograma especificaba que, en el caso del cargo de contralor, los resultados se publicarían el 13 de octubre y a partir de ahí seguiría el proceso que culminaría con la elección del contralor el 9 de noviembre y del personero el 18 del mismo mes.

Pero todo se desordenó. Para comenzar, uno de los candidatos a personero presentó una tutela en la que pidió que se suspendieran los exámenes, por tener problemas de salud. El juez 13 Municipal de Bogotá le dio la razón y dictó una medida cautelar. No obstante, la Procuraduría apeló la decisión, argumentando que se debía analizar si la decisión “resulta proporcional”.

Agregó que, tras la emergencia sanitaria, se hacía necesario crear mecanismos para que las personas que consideren amenazados sus derechos a la salud y a la vida completen las pruebas sin perjuicio alguno. Esta argumentación del ente de control tuvo efecto y, finalmente, el juez tercero municipal de Bogotá revocó la suspensión de las pruebas de conocimiento para personero de Bogotá.

Recomiendan suspender

Cuando todo parecía aclararse, surgió una situación adicional: este viernes los ministerios de Salud y del Interior indicaron que el proceso de elección se debe reanudar después del 30 de noviembre. Aseguran que, mientras no se supere la emergencia sanitaria, no se podrían realizar las elecciones. A esa conclusión se llegó tras la respuesta a una consulta de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá, en la que hicieron dos preguntas: “¿Esa cartera autoriza la realización de las pruebas de los concursos de mérito organizados por le Concejo de Bogotá? En caso de ser afirmativo, solicito se me informe si se han proferido protocolos de bioseguridad”.

En el oficio, firmado por Daniel Palacio, viceministro del interior, y Alexánder Moscoso, viceministro de Salud, exponen la situación de emergencia por la pandemia, que llevó a que el Ministerio de Salud declarara la emergencia sanitaria en todo el territorio hasta el 30 de noviembre y estableció medidas destinadas a la prevención. Entre esas, prohibir la habilitación de eventos que impliquen de aglomeraciones

Sobre la elección de personero y contralor, se refirió un artículo del decreto 491 que indica que los procesos de selección en curso deben aplazarse mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria, para garantizar la participación sin discriminación. Ante esto, “los firmantes consideran que la realización de las pruebas dentro de concursos se debe reanudar una vez termine la emergencia”. Con esto, queda claro que el examen, por ahora, está en veremos.