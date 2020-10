¡A prepararse! Este sábado comienzan los conciertos a cielo abierto en Bogotá

Esta nueva forma de vivir los eventos será inaugurada por un concierto del Grupo Niche, que celebrarán sus 40 años de carrera. Los conciertos se realizarán bajo estrictas medidas de bioseguridad y del comportamiento ciudadano depende que se sigan realizando los espectáculos.

En el marco de la “nueva realidad”, vuelven los tan anhelados conciertos a la capital, aunque debido a la pandemia, estos no se podrán realizar como antes, esta vez, el distanciamiento, el uso del tapabocas y la prohibición para el consumo de las bebidas alcohólicas son las que marcarán el desarrollo de los eventos.

El regreso de los conciertos será inaugurado por le Grupo Niche, que hará una presentación este sábado 10 de octubre en medio de la celebración por sus 40 años de carrera. El espectáculo se desarrollará en “cuadrantes bajo cielo”, que son los espacios demarcados que tendrá cada vehículo durante el evento.

Estos cuadrantes estarán habilitados únicamente para las localidades Platino y VIP y no representan ningún costo adicional. El protocolo de estos espacios se basa en que no se puede salir de la zona demarcada, con el uso de tapabocas permanente y no se podrán mezclar junto a otros vehículos.

En estas zonas podrán entrar solamente carro hasta con 4 personas, dos motos máximo hasta con 2 personas cada una o hasta cuatro bicicletas con su respectivo dueño. Estos conciertos se llevarán a cabo en el parqueadero del parque de diversiones Salitre Mágico. “Este es un ejercicio con el buscamos avanzar en alternativas para realizar conciertos en espacios seguros, que cumplan con todas las mediadas de cuidado y bioseguridad. También es un esfuerzo por reactivar este sector que se vio tan golpeado por la pandemia”, dijo María Paulina Gómez, subdirectora de Internacionalización Secretaría de Desarrollo Económico.

El Distrito ya tiene programados conciertos hasta el próximo 28 de noviembre, entre los artistas están: Nampa Básico, Bomba Estéreo, Santiago Cruz, Vicente García, Esteman, Paola Jara y Aterciopelados, sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Económico advirtió que la programación de nuevos conciertos depende del comportamiento de los bogotanos en estas primeras fechas.