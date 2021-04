Se trata de dos hombres y una mujer, a quienes se les imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptaron. Un juez de control de garantías los envió a la cárcel.

Hace dos días se conoció el trágico caso de Nilson Hernández Gómez, un hombre de 47 años, quien al intentar defender a su hijo de un robo fue asesinado por delincuentes en el barrio El Codito. Este jueves, la Fiscalía informó que un juez de control de garantías envió a prisión a tres personas señaladas de cometer el crimen.

Se trata de dos hombres y una mujer, a quienes se les imputó el delito de homicidio agravado, cargo que ninguno aceptó. De acuerdo con el ente acusador, los videos del crimen y entrevistas recopiladas en la investigación fueron suficientes para que un juez decidiera imponerles la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades descubrieron que dos de los investigados tienen anotaciones por porte de estupefacientes, violencia contra servidor público y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con una de las hijas de la víctima, fueron cerca de 10 personas las que golpearon a su padre con piedras, palos e incluso armas blancas.

“Es algo de no creer, nunca pensamos que nos fuera a pasar a nosotros, esto es muy doloroso, le quitaron la vida a mi papá simplemente por un celular. Mi papá no era problemático, el no merecía eso, pedimos justicia ante este caso”, dijo su hija en Blu Radio.