A Hernández se le imputaron los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas por su participación en la balacera del miércoles 10 de marzo en el norte de Bogotá.

Por los hechos que rodearon la balacera que se presentó este miércoles 10 de marzo, en el norte de Bogotá, y en medio de la cual murió el patrullero Edwin Caro, de 24 años, la Fiscalía imputó los cargos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas a Wilkerson Hernández, quien fue capturado en flagrancia, pero no aceptó cargos.

En la audiencia, que comenzó hacia las 6:30 p.m. de este jueves, la Fiscalía señaló que hay pruebas (entrevistas y videos) que indican que Hernández fue la persona que le disparó al patrullero Edwin Caro. Además indican que el hombre salió corriendo, tratando de huir de la Policía, pero que al final fue capturado.

“Existe un testigo presencial que reconoció a la persona (Wilkerson Hernández) quien hoy está ante su señoría, como el que disparó contra la humanidad del patrullero Edwin Caro”, dijo la delegada del Ministerio Público. La Fiscalía, por su parte, resaltó que después de que Hernández fue capturado, fue agredido por la ciudadanía, la que habría provocado las heridas.

Sin embargo, el defensor del imputado aseguró que su defendido manifestó que la agresión por el policía que lo capturó, así que pidió que, si esto se comprobaba, la captura no se legalizara. No obstante, esta solicitud no fue aceptada por el juez.

“Habrá un informe de Medicina Legal que señala que esta persona presenta unas heridas, pero como lo han manifestado los agentes, él fue agredido por la comunidad. El Estado no puede responder por la ciudadanía. El Estado responde por sus servidores públicos”, explicó el juez.

Además indicó que “la ciudadanía está cansada de los hechos delictivos que se cometen a diario y más un hecho tan grave como este. El firmó una constancia de que recibió un buen trato por parte de la Policía. Así que esa solicitud no tiene prosperidad alguna”.

Con estos argumentos, el juez legalizó la captura de Hernández. Posteriormente, la Fiscalía le imputó los cargos de homicidio agravado (por el asesinado del patrullero Edwin Caro), homicidio agravado en modalidad de tentativa (este debido a que el patrullero José David Carvajalino, quien acompañaba a Caro, también resultó herido) y porte ilegal de armas.

Noticia en desarrollo...