Abogado que intimidó a la patrullera Karen Granados ahora la denunciará

Hernando Zabaleta logró en pocos días el protagonismo que no tuvo durante toda su campaña a la Cámara de Representantes, en la que fracasó rotundamente al obtener solo 488 votos. No obstante, este abogado, que aspiró al Congreso por el Movimiento Todos Somos Colombia, no salió del anonimato por su labor política o profesional. Zabaleta ha estado en el ojo del huracán desde el pasado viernes, cuando tuvo una fuerte discusión con Karen Granados, una policía de tránsito que le impuso un comparendo por estar mal estacionado sobre la carrera 19 con calle 150, en el barrio Cedritos, en el norte de Bogotá. Tras el hecho, el abogado salió en varioas medios a reconocer su error y ofrecer excusas a la patrullera, a quien ridiculizó y amenazó en repetidas ocasiones con mover sus influencias para dejarla sin trabajo.

Pese a las manifestaciones de arrepentimiento, el caso del abogado y la patrullera está lejos de concluir. Zabaleta, quien tiene multas de tránsito sin pagar por más de $5 millones, está dispuesto a llevar la situación hasta la justicia, pues asegura que el proceso que realizó Granados al ponerle el comparendo estuvo viciado y no fue correcto. Por este motivo, Zabaleta anunció que iniciará acciones legales contra la patrullera, no por el hecho de haberle impuesto una multa que según él fue arbitraria, sino porque se habrían presentado irregularidades durante la discusión, que duró unos 10 minutos y fue registrada por los teléfonos móviles de ambos protagonistas.

Zabaleta aseguró que Granados tenía en su chaqueta una placa con el número 236610, pero al momento de firmar el comparendo puso un número de placa diferente, por lo que el abogado afirma que el procedimiento fue indebido.

“Muy seguramente me tendré que ver con la señora patrullera en estrados judiciales. Yo en este momento no tengo certeza realmente de quién es la patrullera. Ella en el video que ha visto todo el país se identifica con un número de placa que es 236610, pero en el comparendo, en la casilla donde dice datos del agente de tránsito que impone el comparendo, ella firma con otro número de placa muy distinto. Esto es un asunto muy grave y con relación, específicamente a eso, es que voy a reponer pues unas denuncias penales y unas quejas disciplinarias”, aseguró a Noticias Caracol el abogado, que insiste en que el procedimiento no fue correcto y se escuda en que en el punto no había ninguna señal de prohibido parquear.

La Policía reaccionó al anuncio del abogado y, como en todo el proceso, manifestó su total apoyo a la patrullera Granados. Desde la Dirección de Tránsito y Transportes, la institución afirmó que también le interpondrá a Zabaleta una demanda por injuria, calumnia y agresión verbal contra funcionario público. Además, la institución afirma que el vehículo en que se transportaba el implicado está embargado, y recordó las otras multas que tiene el abogado, por hablar por hablar por teléfono mientras conduce, por exceso de velocidad, por tener vidrios polarizados y por parquear en sitios prohibidos. Al respecto, Zabaleta ha dicho que son infracciones que les han interpuesto a vehículos que estaban a su nombre cuando trabajó para la plataforma Uber.

Los hechos

El día de la discusión entre Granados y Zabaleta, este se encontraba al interior de su vehículo, que estaba parqueado en una concurrida avenida del barrio Cedritos. La Policía llegó al lugar para imponer comparendos a todos los que estaban mal parqueados, y cuando la patrullera Granados notificó al abogado de la sanción, el sujeto empezó a lanzar toda clase de improperios y amenazas.

Con frases como “mañana tiene una queja disciplinaria”, “ese partecito son $300.000, a usted la hago destituir”, “yo no me gano un milloncito de pesos como usted, siga andando en su motico”, “mami, -hablando por celular- envíele un oficio al director de la policía, a ver quién es el que manda”, “vaya rebuscando sus ahorritos para el abogado”, Zabaleta amenazó a Granados, quien en ningún momento perdió el control de la situación pese a los casi 10 minutos de intimidaciones.

Según aseguró posteriormente el abogado, su reacción fue producto de la rabia del momento. “Yo empecé a decir esas cosas por el calor del momento, me sentí atropellado, fue un procedimiento burdo, había cosas que no coincidían y por eso reaccioné de esa forma y dije lo que dije”, aseguró Zabaleta en diálogo con BluRadio.

La actitud de Zabaleta contra la Policía, y las recurrentes infracciones que comete al volante (que exhibe orgullosamente en los videos de su página de Facebook), delinean las propuestas que presentó a la ciudadanía, y por las que no logró ni siquiera 500 votos de los 9.396 que obtuvo el partido, que no pasó el umbral e incluso obtuvo 2.600 votos menos que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Las propuestas de Zabaleta radicaban en eliminar la Policía de Tránsito y dar paso a una agencia nacional de tránsito, una entidad netamente civil que no impusiera multas sino sanciones pedagógicas y sociales. Además, Zabaleta prometió promover el porte legal de armas de fuego y la prescripción de los reportes de Datacrédito luego de tres años.

