Abren indagación por demoras en trámites en Secretaría de Movilidad de Bogotá

La Personería Distrital abrirá una indagación preliminar contra los funcionarios de la Subdirección de Coactiva y Contravenciones de la Secretaría de Movilidad, por las demoras y cierres que se han dado en los últimos días en los CADE de atención para quienes realizan trámites por comparendos o buscan sacar vehículos de los patios.

De acuerdo con el ente de control, los retrasos se han presentado porque la Secretaría “dejó vencer los contratos, desde hace dos semanas, de cerca de 70 abogados que deben atender audiencias de los conductores o propietarios de vehículos que buscan sacar sus automotores de los patios”.

Esto ha repercutido en la atención, más específicamente en el CADE de movilidad de la calle 13 donde, regularmente, atienden 77 abogados y seis autoridades de tránsito, pero que debido al vencimiento de los contratos en estos momentos solo hay 15 litigantes.

“En el centro de atención del Chico hubo todo un día en que se suspendió el servicio, lo que genera repercusiones para los cientos de ciudadanos que requieren adelantar un trámite, no solamente por comparendos, sino además una certificación, una licencia de tránsito, que perturban la cotidianidad de los ciudadanos”, dijo la personera Carmen Teresa Castañeda.

Ante el déficit de funcionarios, que ha generado la cancelación de diferentes diligencias y audiencias y por consiguiente congestión, protestas y agresiones verbales contra los servidores públicos, la Personería pidió a la Secretaría de Movilidad tomar medidas urgentes para solucionar la situación.

“La Personería no puede estar pendiente de si la contratación está organizada o no porque esa es la función de los servidores públicos. Si hay una contratación para la prestación de un servicio público tan importante como es el de la movilidad como es que no están atentos al vencimiento de estos términos”, puntualizó Castañeda.