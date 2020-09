Se trata de un plan piloto con el que se busca reactivar el sector del entretenimiento en el municipio. El lanzamiento del autocine se realizará este sábado 26 de septiembre. Conozca cómo puede asistir.

La reactivación económica continúa en el país. En el municipio de Chipaque, Cundinamarca, lanzarán el primer autocine gratuito del departamento con el fin de impulsar la reactivación del sector del entretenimiento. La primera función se realizará este sábado 26 de septiembre.

El autocine es la alternativa que se ha encontrado para que el sector de entretenimiento pueda volver a trabajar en medio de la pandemia, en Bogotá y en otras ciudades del país, se ha implementado dicha estrategia para que, de una manera segura, las personas puedan volver a ver los filmes.

Una de las novedades de este autocine es que no tendrá costo alguno y tendrá capacidad para albergar hasta 40 vehículos. Cada carro solo podrá tener máximo cuatro personas, y, una vez ubicados en el lugar, no se podrán bajar del vehículo. Asimismo, en el punto no se venderá comida, por lo que es permitido el ingreso de alimentos.

>>>Lea: Autocine, otra vez de moda

El lanzamiento se realizará a 15 minutos de la capital, por la Vía al Llano, y la función comenzará a las 5:30 p.m., por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación. Para asistir, los interesados deberán registrarse previamente en Facebook.

“El próximo miércoles a través de la fanpage del municipio se publicarán los formularios para que la gente se inscriba formalmente y en el transcurso de la semana se le contestará con la ubicación establecida en el perímetro. Es absolutamente gratis para todos los que quieran participar”, animó Camilo Pardo, alcalde de Chipaque.

En otros municipios del departamento, como en Mosquera, también hay autocines. En este se garantiza la desinfección de los vehículos al llegar al lugar y aunque si tiene costo, cuenta con dos funciones disponibles diarias.