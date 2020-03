¿Abuso en los precios? Bogotanos denuncian aumento exagerado en el costo de los alimentos

Desde que se anunció el Simulacro Vital de aislamiento preventivo obligatorio en Bogotá, los ciudadanos se volcaron a las calles para abastecerse de productos alimenticios y de limpieza. Muchos supermercados y almacenes de cadena quedaron casi vacíos y con pocos suministros de alimentos básicos como arroz, leche, huevos y carne. Con el paso de los días estos establecimientos se han visto obligados a tomar medidas para contener la aglomeración de las personas y regular la cantidad de productos que venden por cliente.

Sin embargo, la alta demanda por parte de los capitalinos, que continúan realizando largas filas para ingresar a los supermercados, ha generado un alza en los precios de los alimentos. Así lo han denunciado varios usuarios a través de sus redes sociales, asegurando que se trata de un “abuso” por parte de algunas empresas en medio de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.

Entre muchos casos, un usuario denunció que le cobraron $426.000 por un mercado que usualmente le cuesta $150.000. Al revisar la factura, se puede evidenciar que. por ejemplo, por dos kilos de jengibre le cobraron $34.850, por un kilo de habichuela $10.201 y por 500 gramos de espárrago verde $25.000.

Hola! Hoy en @surtifruver Ayer me cotizaron un mercado que normalmente vale 150.000. Ayer me lo cotizaron el 350.000. Hoy me llaman que ayer no pudieron entregarlo, pero que hoy, vale 426.000. Me toco pagarlo, tengo dos niñas pequeñas en casa pic.twitter.com/3PAOBGb9Kn