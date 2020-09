¿Abuso de poder? Hombre muere luego de un procedimiento policial en Bogotá

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado martes en el barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá. La Policía suspendió a los uniformados involucrados en el hecho e inició una investigación.

Por medio de un video difundido en redes sociales, se conoció el que sería un nuevo caso de abuso de poder cuando, luego de un proceso policial, Javier Ordoñez, un hombre de 45 años recibe varias descargas eléctricas de una pistola taser, a pesar de pedir a los uniformados que pararan, clamor que fue replicado por la ciudadanía que presenció los hechos. Momentos más tarde la persona muere.

En la grabación se puede ver que cómo dos policías tienen inmovilizado al hombre en el piso y es allí cuando empiezan a aplicarle las descargas eléctricas en varias ocasiones. Los patrulleros no se detienen pese a las suplicas del ciudadano: “Ya, por favor, déjenme tranquilo, por favor”, fueron las palabras del hombre. Así mismo, la persona que grababa el video también les pidió a los uniformados detenerse, pero estos no lo hicieron.

Atentos: estos hechos ocurrieron anoche en el occidente de Bogotá. El hombre sometido por dos policías, incluso con uso de pistola eléctrica, murió horas después en una clínica. La policía afirma que respondió a agresiones de estas personas. Grave denuncia de abuso policial.

Después de haberlo dejado en un grave estado de salud, Ordoñez fue trasladado a un centro de atención donde horas después falleció. Ante la situación, la Policía de Bogotá ya se pronunció al respecto, diciendo que Ordoñez estaba bebiendo alcohol con unos amigos cuando se produjo una riña y fue por ello que los policías llegaron hasta el lugar. Según los uniformados, estos fueron agredidos primero.

La entidad también aseguró que todos los agentes involucrados en dicho procedimiento fueron suspendidos. “Con la colaboración de la Fiscalía y el CTI se comenzará la investigación correspondiente. Haremos un acompañamiento a la familia a través de un equipo interdisciplinario especializado” dijo el coronel Necton Borja, comandante operativo de la Policía de Bogotá.

La alcaldesa Claudia López también se pronunció respecto al tema. “Desde la Alcladía de Bogotá hemos rechazado y denunciado el abuso policial, pero al interior de la Policía no se toman medidas serias”, dijo la mandataria en un trinó y, además, puso a disposición de la familia de Ordoñez asistencia judicial “para que haya una condena ejemplar, no solo a los responsables directos, sino para que haya una reforma estructural que prevenga y sancione el abuso policial. Esto no es de manzanas podridas”, finalizó la mandataria.

Insistiremos a que actuemos conjuntamente para frenarlo. A la familia de Javier nuestra condolencia y todo el apoyo que requieran.

Los hechos ocurrieron en el barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá. Javier Ordoñez era un hombre de 45 años y se había formado en derecho.