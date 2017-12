Accidentalidad en carreteras ha disminuido 78 % durante puente navideño

El plan éxodo avanza en las salidas de Bogotá. Según el más reciente reporte de la Policía de Tránsito, 320.747 vehículos se han movilizado por las vías de la capital, mientras en las carreteras de Cundinamarca se ha registrado el paso de 557.053 automotores, y de 1.579.971 en las carreteras del país. (LEA: Medidas para el plan éxodo y retorno de fin de año en Bogotá)

El plan éxodo es apoyado especialmente en las salidas norte y sur de la ciudad. En la Autopista Norte hay 4 guías motorizados, ubicados a la altura de la calle 190, 193, 187 y otro más que recorre el tramo permanentemente, realizando gestión de tráfico. En la Autopista Sur hay otros cuatro guías informando a la ciudadanía sobre el ascenso y descenso en el sector.

En términos generales, la accidentalidad y muertes en las carreteras del país ha disminuido respecto al año anterior. Mientras que en 2016 se registraron 284 accidentes a esta altura del puente navideño, en 2017 se han reportado 62, disminuyendo un 78 % los incidentes en carretera. Asimismo, mientras la mortalidad en 2016 era de 43, este año se han registrado 22 fallecidos, reduciéndose el índice de muertes en un 49 %. Con un 80 % menos, la cifra de heridos es la que tiene una mayor diferencia respecto al año anterior, cuando se registraron 389 lesionados frente a los 78 que se han reportado en este puente.

>>> LEA: ¿Va a salir de Bogotá? Claves para tener unas vacaciones seguras

Respecto a las infracciones de tránsito, la Policía de carreteras ha impuesto 2.150 sanciones a conductores. Las más comunes (385) son por no portar la licencia de conducción y por hacer caso omiso a las señales de tránsito (296). También se han impuesto 248 comparendos por falta de revisión técnico-mecánica, 76 por adelantamientos en zona prohibida, y se han realizado 1.841 pruebas de embriaguez, de las cuales 140 han salido positivas. Para este 24 de diciembre no aplica la restricción para vehículos de carga, que se retomará el lunes 25 de 10:00 a.m. a 1:00 a.m.

Finalmente, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informó que el 25 y el 31 de diciembre la ciclovía funcionará normalmente, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., pero el 1 de enero no habrá habilitado ningún corredor para bicicletas. Así las cosas, la ciclovía se reanudará el 7 de enero en su horario habitual.

***

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook