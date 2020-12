Aislarse antes de Navidad: la petición de Claudia López a familias que quieran reunirse

La mandataria solicitó que, con el fin de evitar una tragedia, las familias que vayan a reunirse el próximo 24 de diciembre, se aíslen al menos ocho días previos a la celebración.

Faltan pocos días para que se celebre la Navidad y la Alcaldía de Bogotá repite el llamado de no bajar la guardia durante estas fiestas decembrinas. La alcaldesa de la capital, Claudia López, pidió a las familias que vayan a reunirse el próximo 24 de diciembre, aislarse días previos a la celebración, con el fin de evitar contagios por el COVID-19.

Bogotá ha sido la ciudad del país que más ha reportado casos en los últimos días, pues se han presentado reportes que registran más de 3.000 nuevos contagios diarios, por ello es que la Alcaldía de Bogotá pide continuar con el autocuidado y, en caso de tener síntomas, aislarse y reportarlos a la EPS y sus contactos.

“Cualquier persona que quiera verse con sus papás o sus abuelos, debería aislarse ocho días antes del 24 de diciembre, el próximo miércoles. La personas que quieran estar en una reunión familiar deberían estar aislándose para no poner en riesgo a su familia”, dijo la alcaldesa en Noticias Caracol.

Según la mandataria, aunque la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue aumentando, todavía no es una cifra que indique un posible colapso en el sistema de salud. “Hoy tenemos 56 % de ocupación de UCI, que es un número razonable, es normal que tengamos una tendencia al alza en este momento, pero si no mantenemos las recomendaciones, ponemos en riesgo no solo al sistema hospitalario, sino también a nuestros familiares”, advirtió la alcaldesa.

López también aseguró que, por el momento, no ha pensado en volver al confinamiento obligatorio. “No hemos contemplado eso por ahora, pero eso depende de que todos hagamos nuestra tarea de mantener el autocuidado, el uso de tapabocas, si estamos en un sitio cerrado, que haya mucha ventilación. No es que porque estoy en casa con la familia puedo quitarme el tapabocas. No, hay que seguirlo usando. Insisto, que esta Navidad no le termine costando la vida ni a las mamás, ni a los papás ni a los abuelos”, concluyó la mandataria en el noticiero.

Por el momento, la Alcaldía de Bogotá mantiene el monitoreen en los hospitales de la ciudad que estén atendiendo casos de COVID-19, con el fin de evitar que la red de salud colapse por un posible rebrote.