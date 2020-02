Al menos 8 vías bloqueadas por protestas de camioneros en Bogotá

El paro de camioneros estaba avisado. Desde la semana pasada, el gremio de volqueteros anunció que harían un paro para protestar por el decreto 840 de 2019, que les impone un pico y placa en ciertas horas y zonas de la ciudad. La norma ya empezó a evidenciar estragos en el bolsillo de los camioneros.

Los conductores pueden tardar más de cuatro horas esperando para poner su vehículo en marcha. Muchos de ellos son los encargados de transportar los alimentos que llegan a las plazas de mercado de la capital, que, por la situación, ha visto una impresionante alza en los precios de la comida.

Las protestas fueron motivadas por la expedición del Decreto 840 de 2019, el cual restringe la circulación de camiones y volquetas de carga de la ciudad, especialmente los vehículos con peso bruto vehicular mayor a 8.500kg, con un modelo inferior a 20 años (entre el 2001 y 2020), los cuales solo pueden transitar en los horarios establecidos por la avenida Boyacá y la calle 170.

>>>Lea: Camioneros "no darán un paso atrás" en protestas y Alcaldía dice que la restricción tuvo éxito

Los transportadores aseguran que no se retirarán de las vías hasta que el Distrito no levante la medida, pero este último ha indicado que no lo hará debido a las condiciones ambientales que ha atravesado la ciudad en los últimos días. “Ni el decreto 840 ni las medidas de restricción en el caso de alerta ambiental son negociables, podemos encontrar juntos mejores maneras para enfrentarlas”, señaló la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, en medio de la rueda de prensa en la que se levantó la alerta amarilla por contaminación.

En la mañana de este miércoles, algunos conductores ya se han parqueado en algunas vías en la ciudad. Estos son las zonas afectadas:

*Carrera 7 con calle 171B.

*Avenida Boyacá con calle 71 sur. Entrada Cemex (sur – norte y norte – sur).

*Calle 13 con carrera 138

*Avenida Caracas con calle 64 sur (norte - sur)

*Calle 63 sur con carrera. 102 (Bosa), ambos sentidos.

*Av. Boyacá con calle 60 sur. Entrada de Meiseen (norte – sur)

*Vía La Calera, kilómetro 4.5 (occidente – oriente)

También, se han reportado bloqueos en la salida de municipio de Soacha, en el vínculo.

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook