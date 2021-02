En un inicio, el mandatario municipal hizo la propuesta en el Concejo de Ubaté, pues decía que así se podía evitar el “desorden de perros por todo lado”. Sin embargo, poco después, se retractó diciendo que cometió un error.

Una lluvia de críticas le ha caído a Jaime Torres, alcalde de Ubaté (Cundinamarca), después de que propuso sacrificar a los perros callejeros y abandonados, según él, para evitar el desorden en las calles del municipio. La polémica fue tal, que un representante a la Cámara le pidió a la Fiscalía hacerle un seguimiento al mandatario. Tras lo sucedido, el alcalde se retractó.

En el Concejo de Ubaté, el alcalde se quejó de la cantidad de canes que hay en la perrera municipal, argumentando que los contratos con los que se les garantiza el alimento pueden llegar a sumar más de $10 millones, por lo que aseguró que daría un plazo de quince días para que los dueños de los animales extraviados fueran a buscarlos o de lo contrario serían sacrificados. Esto también involucraría a los perros callejeros que fueron rescatados y que nunca tuvieron dueños.

“Quince días transitorios, si no llegó el dueño, sacrificio, pero aquí lo que tenemos que hacer es hacer cumplir la norma, para evitar ese desorden de perros por todo lado”, fueron las palabras del mandatario.

>>>Lea: Polémica por hombre que se enfrentó a un policía que le disparó a su mascota, en Bogotá

Tras estas declaraciones, ambientalistas protestaron, advirtiendo que dicha propuesta atentaba contra la vida de los animales. Incluso, Juan Carlos Losada, representante a la Cámara en el Congreso, le envió una carta a la Fiscalía y a la Procuraduría, en la que solicitaba que se le realizara un seguimiento al alcalde.

“Envié peticiones para que se le realizara un seguimiento a Jaime Torres, alcalde de Ubaté, por invitar y legitimar el maltrato animal. Es inadmisible que gobernantes locales desconozcan las leyes en materia de protección y bienestar animal vigentes en el país”, dijo por medio de un trino Losada.

Envié peticiones a @FiscaliaCol y @PGN_COL para que realicen seguimiento a @AlcaldeJaimeT, alcalde de Ubaté, por invitar y legitimar el maltrato animal. Es inadmisible que gobernantes locales desconozcan las leyes en materia de protección y bienestar animal vigentes en el país. pic.twitter.com/DTkbZQyfsu — Juan Carlos Losada ॐ (@JuanKarloslos) February 2, 2021

Y no pasó mucho tiempo para que el alcalde se refiriera al respecto. “Cometí un grave error y me excedí en las declaraciones por eso ofrezco mis más sinceras disculpas. Estoy aquí para aprender y quiero hacerlo por parte de los ambientalistas y los expertos en estos temas. No nos la sabemos todas”, dijo el alcalde.

Finalmente, Torres señaló que impulsaría más labores de ayuda y de atención para los perros callejeros y que han sido abandonados en el municipio.