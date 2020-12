Alcaldía de Bogotá propone nuevos impuestos para propietarios de vehículos particulares

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, sugirieron aumentar la sobretasa a la gasolina e impuestos a parqueaderos y hogares que tienen dos carros. Una parte de la iniciativa es competencia del gobierno Nacional y otra se tramitaría en el Concejo, donde no cayó bien la propuesta.

En el marco de la reunión de Asocapitales que se realizó esta semana en Ibagué, Tolima, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, comentó una propuesta que también expuso el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, durante una sesión en el Concejo de Bogotá. La idea del funcionario tiene que ver con que tanto el gobierno nacional como el distrital evalúen distintas herramientas para aportar en la reactivación económica de la capital y financiar la comprar de nuevos lotes de vehículos de transporte público a base energías limpias, aunque la iniciativa también puede estar en sintonía con la idea de desincentivar el uso del vehículo particular, que hace algunos años hace curso en la capital.

Según dijo el secretario de Hacienda durante su intervención en el cabildo, en Asocapitales la alcaldesa propuso al Gobierno algunas fuentes que pueden requerir modificaciones desde el nivel nacional. “Se propuso, por ejemplo, aumentar la sobretasa a la gasolina y al ACPM, aclarando las propuestas de aumento en tarifas para Bogotá. Esta es una de las fuentes que, creemos nosotros, deberían explorarse como una posibildad para lograr mayores recaudos”.

Ramírez agregó que “la otra opción son impuestos a hogares que tengan más carros, podría pensarse en incrementar el 20 % el impuesto a vehículos automotores cuando el propietario tiene más de dos carros”. Vale aclarar que las propuestas no son todas competencia del Gobierno nacional, sino que algunas como la sobretasa a parqueaderos deben ser tramitadas en el Concejo. “Al final, es un conjunto de instrumentos. Unos dependen más del gobierno nacional y por eso se le hizo este planteamiento y otros dependen propiamente de la norma distrital en los cuales el Concejo es fundamental”, concluyó.

Aunque en el Concejo y entre los detractores del Distrito no cayó bien la propuesta, por lo menos la sobretasa a parqueaderos y otras fuentes estaban propuestas desde que se aprobó el Plan de Desarrollo que aprobó el mismo Concejo. En el apartado “Gestión de recursos adicionales”, que hace parte del segundo capítulo donde se habla de la estrategia financiera del Plan de Desarrollo, se lee que “la Administración Distrital podrá gestionar diferentes mecanismos que permitan complementar la financiación del Plan de Desarrollo”.

Algunos de esos mecanismos que se proponen en el texto son cobros por congestión, contribución a parqueaderos, instrumentos de financiación del suelo y desarrollo urbano, y otros que sean necesarios para el cumplimiento del Plan de Desarrollo. Sin embargo, previamente cada herramienta debe surtir un estudio y su posterior aprobación ante la comisión y la plenaria del Concejo.

Los nuevos impuestos, que por ahora no son más que una propuesta, no cayeron bien entre varios concejales, que de inmediato manifestaron su rechazo ya que ninguno se mencionó durante la campaña.

La Alcaldesa @ClaudiaLopez debe contarle públicamente a la ciudad que le solicitó al Gobierno Nacional aumentar la sobretasa a la gasolina, lo cual de darse terminará incrementando el precio del galón en Bogotá.



Un asunto de tanto impacto no puede pasar de agache. — Emel Rojas (@EmelRojasC) December 10, 2020

.@JuanMRamirezC revela a @ConcejoDeBogota que @ClaudiaLopez busca aumentar sobretasa a gasolina, quiere imponer sobretasa a parqueaderos y pretende que quienes tienen más de 1 carro paguen más impuesto de vehículos.



¿Por qué la hoy alcaldesa no dijo en campaña que haría esto? pic.twitter.com/tOeQC8WsiP — Andrés Forero CD #1️⃣ (@AForeroM) December 10, 2020

El concejal Samir Abisambra (Partido Liberal), también afirmó no estar de acuerdo con la iniciativa, asegurando que el Distrito cuenta con suficientes fondos para cubrir sus programas. “El Concejo le dio las herramientas a la administración aprobándole el cupo de endeudamiento, el presupuesto y el Plan de Desarrollo, para que vengan a gravar a la ciudadanía con más impuestos o sobretasas. La ciudadanía no aguanta más, estamos en una crisis que no permite imponer más contribuciones y hay que decirle al secretario de Hacienda que busque diferentes alternativas pero que no afecte más a la ciudadanía”.

Ante las críticas, la alcaldesa López afirmó que la propuesta se hizo “por unanimidad de todos los alcaldes de las ciudades capitales”, que sugirieron al presidente Iván Duque que en vez de trasladar a las ciudades el 50 % del recaudo de la sobretasa de ACPM, traslade el 100 % y el recaudo de los impuestos verdes con el objetivo de financiar la reactivación económica en las diferentes ciudades del país.