Aprueban proyecto que prohíbe el asbesto en obras públicas de Bogotá

Con la iniciativa, que no cuenta con el visto bueno del Distrito por temas contractuales, se deberá reemplazar este material en la construcción por otros compuestos que no representen peligros para la salud y el medio ambiente.

En la plenaria del Concejo de Bogotá se aprobó este miércoles la iniciativa que busca adoptar medidas para prohibir el uso del asbesto y sus productos derivados en los contratos de obras públicas en Bogotá, y así proteger la salud de los capitalinos.

La iniciativa propone reemplazar el asbesto en la construcción, la industria del plástico y la automotriz, por otros materiales que no representen peligros para la salud y el medio ambiente.

De acuerdo con los proponentes del proyecto -la concejal María Fernanda Rojas (Alianza Verde), David Ballén (Partido de La U), Emel Rojas (Libres) y Javier Santiesteban y Diego Molano (Centro Democrático)-, el riesgo en la salud es que los ciudadanos absorben las fibras de asbesto suspendidas en el aire por las vías respiratorias, debido a que puede estar presente en tejas, tuberías de agua, pavimentos, pinturas, persianas y pastillas de freno, entre otros.

"Puede que esto ocurra durante la minería y procesado del asbesto, durante la fabricación e instalación de productos que lo contengan o durante la demolición o renovación de edificios viejos. También, las fibras de asbesto son digeridas al consumir alimentos o líquidos contaminados, tales como agua que fluye por tuberías de cemento de asbesto".

Es por esto que los proponentes del proyecto calificaron este material como “un enemigo mortal para capitalinos”, y afirmaron que con la aprobación del mismo, la ciudad está avanzando en la creación de medidas que prohíban su uso y generen conciencia sobre la necesidad de reemplazarlo por otros compuestos.

El cabildante Javier Santiesteban celebró la aprobación de la iniciativa y explicó en cifras el impacto que tiene el asbesto en la salud de las personas. "El asbesto es enemigo mortal. En Colombia mueren al año más de 320 personas y en el mundo 110.000 por este material. Que la ciudad esté libre y que se ponga a tono con otras ciudades del mundo que prohíben el uso del asbesto me deja tranquilo", puntualizó.

Aunque la iniciativa no cuenta con el visto bueno del Distrito por motivos contractuales, los cabildantes advirtieron que la salud no puede verse afectada por motivos económicos. "El gobierno distrital no se hizo presente y sí se ha dedicado a presentar objeciones. Sin embargo, vemos esto como un avance para Bogotá, ya que se promueve el uso de materiales alternativos y se están tomando decisiones concretas para proteger a los bogotanos", señaló María Fernanda Rojas.

