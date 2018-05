Archivaron investigación contra escolta que frustró un atraco en Bogotá

El juez 38 de Conocimiento de Bogotá decidió precluir el caso contra el escolta Mario Muñoz Uribe, quien el pasado 31 de enero disparó y asesinó a un ladrón que intetó robar a una mujer en la Autopista Norte con calle 106.

¿Cuál es el límite para la legítima defensa?

La decisión fue tomada por el juez como respuesta a la solicitud que realizó la Fiscalía de archivar el caso, que apoyó la Procuraduría, argumentando que el hombre actuó en legítima defensa.

Intento de robo en el norte de Bogotá termina en balacera

Ese día, el escolta, adscrito como contratista a la Unidad de Protección, se movilizaba con un compañero en una camioneta sobre la Autopista Norte. A la altura de la calle 106 Muñoz Uribe se percató que dos hombres intentaban robar el auto de adelante. Al ver esto bajó del vehículo para auxiliarla, pero uno de los hombres se le fue encima.

Como reacción el escolta decidió disparar al piso con el fin de amedrentarlos, pero como esto no sucedió terminó disparándole tres veces a uno de ellos. "Me di cuenta de que ya no se trataba solamente de la seguridad de la mujer sino también de la mía”, dijo en su momento a los medios Muñoz Uribe.

Al ordenar la preclusión del caso, el juez de conocimiento pidió cancelar todas las anotaciones contra el escolta. Contrario a esto, la familia del joven muerto había solicitado al juez continuar la investigación para determinar la forma cómo murió el presunto ladrón, petición que fue negada.

En su momento, la Unidad Nacional de Protección dio su apoyo al escolta, "conscientes de que es un tema en el que la responsabilidad es personal, pero también conocedores de que la propia Fiscalía decidió asumir el ejercicio de la acción penal", manifestó para la época el director de la UNP.