Asaltantes golpearon a embarazada y le hicieron perder a su bebé

El hecho ocurrió en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, cuando la mujer se dirigía a su casa. La víctima pide ayuda a las autoridades para encontrar a los responsables.

Una tragedia vive Diana Cortez, una mujer de 31 años, que perdió a la bebé que estaba esperando, por culpa de dos delincuentes, que la golpearon en medio de un hurto. Por la agresión fue trasladada hasta un hospital, porque se le adelantó el parto. Sin embargo, su hija, a quien iba a bautizar Mia, nació sin signos vitales. Ahora la víctima pide ayuda a las autoridades para encontrar a los responsables.

De acuerdo con Cortez, el atraco ocurrió cuando se dirigía a su casa, en el barrio El Tintal, en la localidad de Kennedy. “Yo me bajé del alimentador y me abordaron dos sujetos, me agarraron por la espalda. Me pidieron que me callara y que camináramos”, relató la víctima a Noticias Caracol. Los asaltantes la llevaron hasta un parque del sector, donde la golpearon y le robaron.

Tras ocurrir el ataque, su hija mayor la ayudó y la llevó a un hospital para que la atendieran. “Allá nació la niña, pero nació muerta. Lo más probable es que haya sido por los golpes”, indicó Cortez. Con el fin de denunciar el hecho, su esposo acudió a las autoridades. Sin embargo, aseguran que no les han brindado ayuda.

“Mi esposo fue al CAI, fue a la URI de Kennedy y hasta el momento no hemos podido hacer nada. Hoy fuimos hasta la Fiscalía, le expusimos el caso y nos remitieron con un patrullero. Allá les dije que estaba embarazada, ellos dijeron que era un caso especial y no nos recibieron la denuncia”, explicó Cortez.

Por esa razón la mujer pidió a las autoridades que le brinden atención para encontrar a los responsables. Mientras tanto, ella y su familia están a la espera de que el hospital les entregue el cuerpo de su bebé, Mia.