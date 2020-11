Asamblea Nacional de Venezuela pidió a Claudia López retractarse de opinión sobre migrantes

La alcaldesa se refirió a los ciudadanos venezolanos que residen en la capital cuando habló de las cifras de inseguridad. Dijo que todos los que vinieron “a ganarse la vida decentemente”, serán bienvenidos, pero que hay unos involucrados en criminalidad que “le están haciendo la vida cuadritos a los bogotanos”. Su declaraciones han sido consideradas xenófobas.

No cesa la controversia desatada desde el 29 de octubre, cuando la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció sobre los hechos de inseguridad que afectan a la ciudad. La razón es que durante sus declaraciones, la mandataria quiso reconocer que parte de los migrantes venezolanos de la capital han contribuido al deterioro de la seguridad.

“No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Tenemos que volver a traer a Migración Colombia. Aquí el que quiera venir a ganarse la vida decentemente bienvenido pero el que venga a delinquir debemos deportar sin contemplación”, fueron sus palabras.

Por estas declaraciones, la Asamblea Nacional de Venezuela emitió una carta dirigida a la alcaldesa en la que insta a pronunciarse y retractarse públicamente de cualquier declaración xenófoba que fomente el odio contra los ciudadanos venezolanos.

“Nos dirigimos a usted para rechazar contundentemente las declaraciones donde se refiere a los venezolanos como delincuentes y causantes del aumento de los índices de criminalidad en Bogotá. No se puede estigmatizar a los venezolanos por una problemática que no puede atribuírsele a los extranjeros. Realizar este tipo de comentarios es condenable y no es cónsona con la reciprocidad histórica entre Colombia y Venezuela como naciones hermanas”, dicta el comunicado.

#Atención Desde la Comisión de Política Exterior de @AsambleaVE enviamos comunicación a la Alcaldesa de Bogotá Claudia López (@ClaudiaLopez), en donde rechazamos contundentemente las declaraciones contra nuestros connacionales en Colombia. pic.twitter.com/1aX3tvRctE — Comisión de Política Exterior Asamblea Nacional (@POLITICAEXT_VE) November 9, 2020

Y es que aunque López reiteró que no buscaba alimentar la xenofobia contra esta población, de acuerdo con el Barómetro de Xenofobia, una plataforma que sistematiza y analiza las conversaciones en páginas, medios y comunicación y Twitter sobre los migrantes, la conversación generó múltiples alertas dado que aumentaron las publicaciones xenofóbicas en un 918% en Bogotá, con respecto al día anterior; mientras que en las otras ciudades fue de 900% en Cúcuta; 376% en Cali, 300% en Barranquilla y 250% en Medellín.

Asimismo, evidenciaron que entre las palabras discriminatorias más utilizadas están venezolanos hijueputas, limpieza social y matando a los venecos, mientras que entre las publicaciones que reprochaban estas afirmaciones están: xenofobia, discursos de odio y hermanos venezolanos.

Después del estallido en redes sociales, la alcaldesa capitalina se refirió al tema y desvió el discurso hacia “la deportación de quienes cometen delitos en Colombia. Esa Ley no es xenófoba, es lógica”, escribió en Twitter.