Asegurados $3,2 billones de la banca multilateral para el metro de Bogotá

El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó este lunes que fue asegurado parte del financiamiento del metro de Bogotá a través de recursos de la banca multilateral. Según el funcionario, se trata de US$ 1.200 millones (alrededor de $3,2 billones) que le prestarán al Ejecutivo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante un evento de socialización y presentación del proyecto a terceros interesados –por parte de la Empresa Metro y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN)– Cárdenas señaló que, fruto de reuniones adelantadas este fin de semana en Washington (Estados Unidos), tanto el Banco Mundial como el BID se comprometieron a prestar los recursos. Un primer desembolso de dinero se realizará en julio próximo, cuando cada entidad aporte US$ 70 millones.

“Antes del 7 de agosto dejaremos este proyecto en una etapa irreversible y ello implica que se hayan conseguido los recursos para su financiamiento, es decir que tengamos las aprobaciones de los bancos que nos van a prestar los recursos para construir el metro”, explicó el ministro de Hacienda, precisando que el costo total del proyecto asciende a US$ 4.347 millones (alrededor de $12,1 billones).

Según Cárdenas, se requieren de financiamiento US$ 2.500 millones, que se apalancarán con cargo a las vigencias futuras de la Nación. De ese dinero restante (alrededor de $797 millones) se gestionan US$ 400 millones por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y lo faltante, de acuerdo con el ministro, podría ser prestado, entre otras, por dos bancos de desarrollo europeos, la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Alemán de Desarrollo (KFW). “Ellos han expresado su interés en participar del proyecto (…) Estamos hablando de créditos de entre 20 y 30 años, con tasas de entre 2,5% y 4,5 %”.

Este lunes, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, se realizó el cuarto evento de divulgación del proyecto, al cual asistieron terceros interesados, tanto nacionales como internacionales. Se prevé que en el transcurso de la semana se adelanten reuniones uno a uno con algunas de las empresas y una jornada de dos días de relacionamiento empresarial entre las compañías extrajeras y la industria nacional.

Por recomendación de la FDN, el proyecto se contratará bajo un modelo de concesión integral, que implica que quien gane la licitación será responsable de la construcción de la obra civil, la incorporación del material rodante y los sistemas ferroviarios, así como su financiación parcial, operación y mantenimiento a largo plazo.

La primera línea del sistema tiene un costo cercano a los US$ 4.347 millones, de estos, US$ 2.497 millones corresponden a obra civil y US$ 1.156 millones de material rodante y sistemas ferroviarios, que son los componentes de inversión a cargo del futuro concesionario. El resto de la inversión, aproximadamente US$ 694 millones, corresponden a compras de predios, gestión social, traslado anticipado de redes de servicios públicos, gerencia de proyecto (PMO) e interventoría.

“La estructuración integral del proyecto del metro de Bogotá se realizó bajo los más altos estándares internacionales y buenas prácticas. La manera en que ha sido estructurado, desde el modelo de único concesionario integral para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto, como la correcta asignación de riesgos en el modelo técnico y la estructura financiera que se planteó, asegura no sólo obtener la financiación del proyecto, sino su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo”, explicó Clemente del Valle, presidente de la FDN.

A su turno, Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, señaló que esta jornada de relacionamiento empresarial “permitirá que las empresas extranjeras identifiquen y hagan acercamientos con las empresas nacionales, aprovechando su presencia en el país. Estos encuentros tienen como objetivo de consolidar los posibles vínculos comerciales futuros en las diferentes fases del proyecto. La meta de la Empresa Metro es promover mecanismos para que se conformen los grupos de constructores, fabricantes y operadores, para que los mejores grupos empresariales participen en el proceso de contratación. Lo mejor para Bogotá es que tengamos mayor pluralidad de oferentes, en calidad y cantidad”.

