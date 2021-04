Tenga en cuenta que solo podrá salir de su casa si se encuentra dentro de las excepciones del Decreto expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

El servicio público de transporte es uno de los sectores que están incluidos en la lista de excepciones a la restricción de la movilidad que regirá en la capital entre el 10 y el 13 de abril. Preste atención a cómo será su funcionamiento estos días de confinamiento estricto.

TransMilenio

Durante este fin de semana el sistema operará con sus horarios habituales (sábado de 4 a.m. a 11 p.m.; domingo de 4 a.m. a 10 p.m.; y lunes de 4 a.m. a 11 p.m.), pero con la programación de rutas de los domingos. Esto quiere decir que, si usted va a utilizar TransMilenio, debe buscar la ruta que utilizará y revisar cómo es la programación de esta los domingos.

Por ejemplo, si su ruta es la D22, los domingos opera de 05:30 a.m. a 10 p.m. Así, entonces, funcionará el sábado, domingo y lunes.

Para consultar el buscador de rutas puede hacerlo aquí.

Taxis

El servicio público individual de taxi está exceptuado en el literal O del Decreto 135 de 2021 firmado por la Alcaldía de Bogotá. No obstante, deberá ser solicitado telefónicamente o a través de plataformas virtuales y aplicaciones móviles, siempre y cuando sea para la realización de alguna de las actividades permitidas durante la cuarentena.

Uber

Esta aplicación funcionará únicamente con el servicio Uber Essential y Uber Flash. El primero es para las personas autorizadas para salir; el segundo, para el envío de paquetes.

DiDi

Esta plataforma, por su parte, ha recomendado a sus socios conductores y usuarios, hacer caso a las restricciones que han sido impuestas en las diferentes ciudades en las que opera.

Recuerde que en cualquiera de estos medios de transporte es obligatorio el uso del tapabocas, el distanciamiento social de 1 o 2 metros (dependiendo del vehículo), la desinfección de manos, mantener las ventanas abiertas para que haya buena ventilación y, en el caso de TransMilenio, evitar hablar y comer dentro de los articulados.