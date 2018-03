Así operarán las carreteras de Cundinamarca durante Semana Santa

Para esta semana, en todo el país se espera un alto flujo de vehículos en las carreteras debido al plan éxodo y el plan retorno, que son frecuentes en esta época por el turismo. En el caso de Cundinamarca, las principales vías tendrán operativos especiales y restricción a vehículos de carga para facilitar la movilidad de los viajeros.

Lea también: ¿Qué hacer durante Semana Santa en Bogotá?

Las principales vías del departamento son Bogotá - Fusacasugá - Girardot, Bogotá - La Mesa - Girardot, Bogotá - Villavicencio, Bogotá - Tunja y Bogotá - La Vega - Guaduas, Bogotá - Facatativá - Cambao y Chía - Zipaquirá - Ubaté - Simijaca.

En general, se espera que durante todo el sábado 24 de marzo y el miércoles 28 de marzo haya alto flujo vehicular por las carreteras que conducen de Bogotá a los demás municipios de Cundinamarca. El domingo de resurreción, especialmente en horas de la tarde, se espera el plan retorno en estas vías.

La Gobernación estima que 2 millones 600 mil vehículos se movilizarán por las carreteras del departamento durante Semana Santa. Las auoriadades recomiendan revisar condiciones técnicas de los vehículos, verificar que los documentos estén al día (soat, revisión técnico mecánica, licencia de conducción) y chequear el equipo de carretera, que debe tener bototiquín, llanta de repuesto, herramientas, extintor y señales de emergencia.

Habrá restricción para vehículos de carga con peso igual o superior a 3.4 toneladas el ábado 24 de marzo, desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., el miércoles 28 de marz, desde las 2:00 p.m. a la 1:00 a.m. del día siguiente, el jueves 29 de marzo desde las 6:00 a.m. a las 11:00 a.m.

***

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook