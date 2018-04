Oportunidades para pequeñas y medianas empresas

Así puede crear empresa en Bogotá

Si tiene una idea, una pequeña empresa o un producto y no sabe cómo promocionarlo o necesita un crédito para impulsarlo, la Secretaría de Desarrollo Económico le puede ayudar. La entidad tiene en marcha “la ruta de emprendimiento”, un programa que no sólo brinda acompañamiento y orientación, sino que, gracias a la alianza con el Fondo Nacional de Garantías, el camino para acceder a un préstamo bancario se hace más fácil. La ventaja es que cualquier ciudadano puede beneficiarse y sólo debe ir al sector siete de la Plaza de los Artesanos o consultar la página web de la entidad, donde tendrá asesoría.

“En los diagnósticos que hemos hecho vemos que una de las dificultades para crear empresa es el acceso a los créditos. Por esta razón creamos esta iniciativa. Además, este es apenas uno de los pasos de toda una ruta que ofrecemos, con el fin de que el apoyo sea integral y responda a las necesidades de cada emprendedor”, indicó Juan Miguel Durán, secretario de Desarrollo Económico del Distrito.

Las personas naturales o jurídicas, con al menos seis meses de actividad productiva, que requieran un crédito podrán acceder al programa que respalda hasta un 70 % de la deuda. A la fecha, este programa que comenzó en enero, les ha permitido a 424 empresarios acceder a créditos para impulsar su negocio. Hoy participan 198 emprendedores y se espera que sean más en los próximos meses, ya que para este año se destinaron $38 mil millones. En esta primera edición de la ruta, el Distrito les hará un seguimiento a las empresas que alcanzaron el préstamo, para evaluar cómo potencializarlos.

El proceso

Yina Rey, coordinadora de esta ruta, resalta que existen dos tipos de emprendimientos: uno de oportunidades, que nacen con el fin de solucionar una problemática local, y el otro por necesidad, que busca dar respuesta a una falencia económica familiar o personal.

Para apoyar las iniciativas, el programa cuenta con cinco pasos: ideación y validación; plan de negocio; fortalecimiento y capacitación en mercadeo, finanzas y posicionamiento digital; la financiación y formalización, y la ruta de exportación, que busca alcanzar clientes internacionales. La duración de este proceso depende de cada emprendedor, ya que hay quienes tienen una idea o una iniciativa funcionando, mientras que otros comienzan de cero.

“Les enseñamos posibilidades de financiación, de finanzas y de créditos. Además, les brindamos formación acreditada y otra donde estudiantes de últimos semestres de carreras administrativas orientan a los emprendedores. También aprenden de vitrinismo, contabilidad, a aterrizar sus ideas, así como la formalización, materialización y registro ante la Cámara de Comercio”, explicó el secretario.

Todo esto tiene un objetivo claro. La apuesta del Distrito es convertir a Bogotá, según el secretario de Desarrollo, en un “centro comercial a cielo abierto”, de la mano de los emprendedores y empresarios. Para ello se ha buscado una correlación entre fabricantes y comerciantes de sectores tradicionales, pero a su vez se han impulsado estrategias de exportación para mostrar los productos bogotanos en otros escenarios.

El proyecto “Yo le compro a Bogotá” busca visibilizar, a través de ruedas de negocios y de formación en mercadeo con enfoques digitales, que los ciudadanos y extranjeros conozcan e inviertan en los productos locales. “San Victorino, El Restrepo y el 12 de Octubre son zonas donde naturalmente ya se han establecido fabricantes y productores, que tenemos que impulsar. Bogotá tiene una economía que abarca diferentes sectores y experiencias en el país, razón por la cual buscamos que los colombianos conozcan qué se produce en la capital, dónde y cuáles son los precios y la calidad con la que contamos”, agregó Durán.

En lo que resta del año se realizarán 18 ferias, sobre diferentes sectores económicos, con el fin de activar estas economías. Durante 2017, gracias a iniciativas como estas, según un informe del Observatorio Económico del Distrito, los dos sectores comerciales que más crecieron fueron: la construcción, con un 10,2 %, y los establecimientos financieros, como seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, en un 4,1 %. A estos se les suman las confecciones, la manufactura y las industrias creativas, que aportan al crecimiento económico de la ciudad.

La invitación ya está hecha. Ahora la idea es que los emprendedores y los pequeños empresarios tomen la iniciativa a recorrer la ruta que los lleve a impulsar sus negocios y de esta manera fortalecer el comercio en la ciudad.

Una marca de ropa especializada en lactancia

Milc es una iniciativa familiar que confecciona y diseña ropa funcional para mujeres lactantes, con el fin de ofrecer comodidad a las madres a la hora de amamantar a sus hijos, sin importar dónde estén. No tienen un local y su plataforma son las redes sociales. Lleva funcionando cuatro meses. “Hace un mes me vinculé a la ruta de emprendimiento y me ha parecido una experiencia enriquecedora. Nos lleva a tomar acción cuando tenemos una idea de negocio. En este proceso estoy generando el plan y la estructura, para desarrollar mi proyecto”, señala Angie Suseba, creadora de la iniciativa.

Foto: Gustavo Torrijos

Un laboratorio veterinario familiar

Laboratorios Veterinarios JVU es un negocio familiar que lleva funcionando alrededor de 55 años. Venden productos farmacéuticos para animales, entre los que se destacan cremas cicatrizantes y desinflamatorios e incluso productos de higiene dental para mascotas. Algunas de las fórmulas han sido desarrolladas por ellos mismos. En tres días, Andrés Uribe, gerente de la empresa, pudo acceder a un crédito bancario, con el respaldo de garantía que le brindó la Secretaría de Desarrollo: “Este tipo de ayudas son fundamentales para las pequeñas empresas, porque uno no pierde tiempo”, dijo el beneficiario.

