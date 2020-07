Así será el segundo día sin IVA en Bogotá

Se mantiene el pico y cédula y todas las compras se realizarán por medios virtuales. Por lo tanto, solo las personas cuyas cédulas terminen en número par podrán asistir a establecimientos comerciales.

Este viernes 3 de julio se realizará el segundo de los tres días sin IVA contemplados en el país. En vista de que el pasado 19 de junio se generaron largas filas y grandes aglomeraciones, el Gobierno decidió que, para esta segunda jornada, la medida solo aplicará para medios virtuales. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó cómo funcionará la ciudad este viernes.

“Quien quiera acceder a los descuentos del día sin IVA tendrán que hacerlo exclusivamente mediante plataformas electrónicas. Solo se podrá comprar en línea para acceder a este beneficio”, fueron las palabras de la alcaldesa al iniciar su más reciente pronunciamiento, en el que también anunció que la medida de pico y cédula seguirá rigiendo en la capital.

Durante el pronunciamiento, López también anunció que, a partir del próximo martes 7 de julio, todos los establecimientos (sin importar si son públicos o privados) que quieran abrir sus puertas tendrán que contar con una logística de organización en las filas en el espacio público, con el fin de que no se presenten aglomeraciones. Así las cosas, este es el paquete de medidas para los establecimientos a partir de la próxima semana:

*Cumplir la medida de pico y cédula

*Garantizar a los clientes las medidas de dos metros y alcohol glicerinado

*Divulgar con anticipación la forma en la que se prestará el servicio

*Adoptar la logística necesaria para evitar aglomeraciones tanto dentro como fuera del establecimiento

*En caso de acordar entrega presencial de los artículos, la cita deberá programarse dentro de las dos semanas siguientes al día sin IVA.

“La Policía de Bogotá no está para organizar filas fuera de los establecimientos. Esa es la responsabilidad de cada una de las entidades públicas, privadas o de comercio. Esto es una responsabilidad de todos”, argumentó la mandataria después de anunciar las nuevas medidas.

La alcaldesa también recordó que tanto las personas como los establecimientos que no cumplan con las medidas de bioseguridad ordenadas podrán ser sancionados. “El pasado día sin IVA tuvimos que cerrar varios establecimientos por el incumplimiento de medidas. Hemos impuesto sanciones a establecimientos comerciales e incluso a entidades públicas”, aseveró.

Las personas que conozcan sobre algún establecimiento que no esté cumpliendo con las medidas podrá llamar a la línea 195 y denunciar el lugar. Las medidas no solo regirán por el día sin IVA, sino que de ahora serán permanentes. López aprovechó para recordarle a la ciudadanía que está activa una donatón para recoger recursos económicos y equipos electrónicos (computadoras y tabletas), con el fin de ayudar a los niños que en Bogotá no tienen como participar en sus clases virtuales debido a la falta de estos implementos. Estas maquinas hacen parte de la lista de productos que se verán beneficiados por el día sin IVA.

La Alcaldía de Bogotá y la Policía estarán realizando patrullajes durante el día en toda la ciudad para verificar que durante la jornada se cumplan con los protocolos establecidos.