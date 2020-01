Así va el trabajo de la máquina que pretende limpiar el río Bogotá

La máquina Watermaster que llegó desde Finlandia con el fin de hacer un mantenimiento frecuente y reforzar los trabajos de adecuación hidráulica en el río Bogotá ha removido nueve millones residuos de los 111 kilómetros del río, el proceso de limpieza ha sido apoyado por otras herramientas que facilita la inspección del agua.

“La máquina usa la herramienta del rastrillo, que permite extraer los sólidos del canal del río, con una capacidad de 4 m3 por extracción. Esta herramienta es la más adecuada porque encontramos elementos de gran tamaño como tejas, bicicletas, llantas, entre otros. Esta máquina puede flotar y anclarse, tiene buena estabilidad.” asegura Mauricio Galeano, ingeniero mecánico de la Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Actualmente, la Corporación tiene 4 dragas Watermaster: una en la laguna de Fúquene, dos en el humedal Tierra Blanca en Soacha y esta última en el Río Bogotá. Con la limpieza de la draga, la CAR asegura que la comunidad podrá disfrutar de un río libre de sedimentos, maleza y basura, y tendrá la posibilidad de transitar y apreciar la recuperación desde el parque lineal que se construye a su alrededor.

La CAR invita a la comunidad aledaña al afluente a aportar en la recuperación del río con pequeñas acciones como no botar residuos sólidos al inodoro, no botar basura a la calle, pues desde las tuberías estos residuos llegan al río. Con respecto a la disposición de muebles, electrodomésticos y demás materiales viejos, la Corporación pide contactarse con las empresas de servicios de aseo de su municipio o ciudad, para que estos no terminen en el río.

