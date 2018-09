Atentan contra dirigente de la Unión Patriótica en Soacha

En recuperación permanece el dirigente polítco César Plata, luego de que en la noche del pasado viernes un hombre armado ingresara a su casa y le disparara en tres ocasiones.

El atentado contra el integrante de la Unión Patriótica, se presentó en la comuna Altos del Pino en Soacha. Según las primeras informaciones, la hija de Plata abrió la puerta y el hombre entró a la fuerza buscó al líder y le disparó.

Lea: Unión Patriótica: un genocidio a la vista de todos

Debido a esto, en Soacha se citó a un consejo extraordinario de seguridad en el que definirán las medidas para garantizar la seguridad del líder, que permanece en la Clínica Cardiovascular del municipio, y se analizará las condiciones en que se dio el atentado.

La denuncia la hicieron varios movimientos de izquierda, quienes además aseveran que Plata es sobreviviente de una masacre en el Urabá, hace más de 20 años, contra los líderes de dicha colectividad.

Reconocidos políticos como Aida Avella y Alirio Uribe solicitaron al presidente Iván Duque y a los entes de control tomar medidas para que el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos no se siga presentando.

Lea también: La herida abierta de la Unión Patriótica

Allegados a Plata creen que el atentado pudo haber sido ordenado por grupos paramilitares que intentan tomar el control de determinadas zonas del municipio. Por su parte el político aseguró a Blu Radio que no hay indicios del atacante. "Los móviles no se saben, hay varias hipótesis, pero no tengo ni idea, pues de pronto no se pueden hacer conjeturas y eso no esa no es la idea".

Por su parte, la Unión Patriótica hizo público un comunicado en el que aseguran que en zonas del municipio como Altos de la Florida, en la comuna seis, y Altos de Cazucá, en la comuna cuatro, se ha registrado la presencia de grupos paramilitares. "Ante ello la defensoría del Pueblo hizo una alerta temprana hace cerca de un mes donde advertía sobre la existencia de estos aparatos criminales, sin que se vieran mayores resultados frente a las situaciones que se hoy se presentan".