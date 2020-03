Atento, así funcionará el pico y placa esta semana en Bogotá

Debido a la alerta amarilla que declaró la Secretaría de Ambiente el pasado jueves 5 de marzo, varios aspectos en materia de movilidad se modificaron en la capital, entre ellos el pico y placa a vehículos. Esta restricción se amplió en la versión extendida el pasado fin de semana, sin embargo la Secretaría de Movilidad anunció que esta medida se mantendrá hasta nueva orden.

A partir de este lunes 9 de marzo y hasta que se normalicen las condiciones ambientales, el pico y placa funcionará de la siguiente manera:

La restricción para vehículos particulares y motos irá desde las 6:00 a.m. hasta las 7:30 p.m. En los días pares, no podrán transitar los vehículos cuya placa termine en dígito par incluído el número (0). De igual forma, en este mismo horario no podrán circular en los días impares del calendario los vehículos cuya placa termine en 1-3-5-7-9.

Por su parte, los sábados se mantendrá la restricción desde las 6:30 a.m. hasta las 6:00 p.m., y los domingos y festivos, desde las 6:30 a.m. hasta las 2:00 p.m.

Cabe recordar que los vehículos exentos de esta restricción transitoria son:

En el caso de los vehículos de transporte de carga (de modelos superiores a 10 años) tendrán restricción para circular de lunes a viernes desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 m., y desde las 5:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. De igual forma, los sábados, domingos y festivos desde las 5:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. dependiendo del rotativo del último dígito de la placa del vehículo de la siguiente forma:

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Sábado Par Impar Par Impar Domingo Impar Par Impar Par Festivo Par Impar Par Impar

La Secretaría de Movilidad anunció que a corte de 8 de marzo, durante la emergencia ambiental, se han impuesto 421 comparendos a vehículos particulares por circular durante la restricción de pico y placa. Asimismo, se inmovilizaron 202 vehículos por haber cometido esta infracción.

