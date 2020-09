Audiencia de patrulleros por caso Javier Ordóñez vuelve a ser pública

Gracias a la gestión de seis periodistas, que radicaron una tutela y un derecho de petición, levantaron la reserva de la diligencia. Los comunicadores argumentaron que impedir el acceso afectaba la libertad de expresión. Además, que no existía razones claras para ordenar la medida.

Este domingo 20 de septiembre un grupo de periodistas logró que la juez de garantías levantara la reserva a la audiencia que se adelanta contra los patrulleros Harby Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, procesados por la muerte de Javier Ordóñez. Tras radicar una tutela y un derecho de petición. en la que ponían de presente la decisión de la Corte Constitucional que ordenaba (salvo casos muy puntuales) la publicidad en las diligencias judiciales.

La reserva la impuso la funcionaria el sábado, atendiendo una solicitud de la Fiscalía, justo antes de que se adelantara la formulación de imputación, al asegurar que la investigación seguía en curso y había elementos que, de ser públicos, podrían entorpecer el proceso. La solicitud fue respaldada por las partes procesales y aprobada por la juez del caso. "El despacho encontró justa causa, en la medida que los hechos son recientes, aún la fiscalía está en recaudo de elementos de prueba y las diligencias subsiguientes se va a realizar descubrimiento probatorio, lo que puede comprometer el éxito de la investigación”, dijeron a través de un comunicado.

Ante dicha decisión, algunos de los periodistas que laboran en medios como la Revista Semana, RCN Televisión y el Home Noticias, radicaron un derecho de petición y un tutela. En el documento, de 26 páginas, exponen sus argumentos para solicitar tener acceso a la audiencia que se adelanta. Entre ellos que “la juez nunca fundó su decisión en riesgos actuales e inminentes debidamente acreditados, no analizó la afectación de la libertad de expresión, los sujetos, delitos y el tipo de información que se pretendía reservar”, dice la tutela, en la que también se asegura que no se realizó un análisis para estudiar otras alternativas antes de decidir reservar la audiencia.

Con dicho argumento, los reporteros solicitaron que se le ordene al Juzgado 29 Penal Municipal que permita el acceso de los periodistas a la continuación de las audiencias de este domingo. Y la tutela funcionó, pues la juez que lleva el caso permitió que la audiencia volviera a ser pública. "No ha sido capricho de la jueza. La juez tiene muy clarito lo que dice la constitución. La juez no está impidiendo al acceso al conocimiento público de la audiencia, sino que atendió una petición de la Fiscalía. Al conocer la tutela, con el análisis del Fiscal, se concluyó que no hay peligro para la investigación ", dijo la juez después de que la diligencia volviera a ser pública.

Sin embargo, la funcionaria también aclaró que los padres de los indiciados estaban recibiendo amenazas por parte de usuarios en redes sociales, por lo que le solicitó a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, y a la Policía Metropolitana de la capital, garantizar la seguridad de los familiares de ambos patrulleros.

En esta tercer parte, la juez de control de garantías que lleva el caso, decidirá si los patrulleros implicados en el homicidio de Javier Ordóñez irán o no a prisión. En la tarde del pasado sábado 19 de septiembre, los indiciados no aceptaron cargos y se declararon inocentes.