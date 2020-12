Aumentan los niños quemados con pólvora en Bogotá

Aunque las cifras de lesionados han disminuido en un 32 % respecto al año anterior, preocupa el incremento en el caso de menores afectados. Kennedy es la localidad con más incidentes hasta la fecha.

Son ocho los casos de niños quemados con pólvora en lo corrido de diciembre, dos casos más que los registrados hasta la misma fecha del año pasado, hecho que preocupa a las autoridades debido a que, a pesar de la prohibición de su uso, se siguen presentando accidentes durante la temporada navideña.

La localidad de Kennedy es la que más presenta casos de afectados por el uso de pólvora, con cinco accidentes reportados. A esta le siguen las localidades de Santa Fe, San Cristobal, Rafael Uribe Uribe y Usme, cada una con dos accidentes, mientras que Suba, Engativá, Fontibón y Puente Aranda registran un lesionado.

Según la Secretaría de Salud, durante los primeros 10 días del mes de diciembre se han reportado 17 personas quemadas con pólvora. Y aunque la cifra ha disminuido en ocho casos respecto al año pasado, los números siguen siendo alarmantes, aún más, teniendo en cuenta casos como el de la “guerra de voladores”, hecho que se presentó durante la Noche de Velitas en el barrio La Perseverancia, ubicado en la localidad de Santa Fe, en el que varios jóvenes hicieron bazucas improvisadas para poder lanzar los voladores entre las calles del barrio.

El informe del Distrito que tuvo corte este jueves a las 6:00 a.m., también revela que los artefactos que más han causado emergencias han sido los totes, con cinco casos, seguido por los voladores, con cuatro. La cara, las manos, los ojos y los miembros inferiores han sido las zonas del cuerpo más afectadas hasta el momento, por el mal uso de la pólvora en la capital.

Recuerde que los padres de los menores que resulten quemados tendrán que responder ante las autoridades competentes. De igual manera, teniendo en cuenta que el próximo miércoles inician las novenas, el Distrito hace un llamado a la comunidad para que no compren pólvora ilegal ni tampoco la manipulen, además de tener precaución con las conexiones de luces navideñas y con no sobrecargar las tomas eléctricas, esperando que en lo que resta de diciembre, no se presenten más casos como estos.