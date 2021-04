Banco se disculpó con el actor Omar Murillo por acto de racismo

El actor compartió un video en redes sociales en el que aseguró haberse sentido discriminado y atacado por su color de piel mientras estaba dentro de una entidad bancaria en Bogotá el pasado miércoles 7 de abril.

Después de que el actor Omar Murillo compartiera en redes sociales un acto en el que se sintió discriminado y atacado por su color de piel en medio de diligencias en un banco. Davivienda respondió y pidió excusas por lo ocurrido.

En el video, Murillo relató que, al ingresar al lugar, un guarda de seguridad, por petición de otra trabajadora, le pidió que se retirara el sombrero y las gafas oscuras que llevaba puestas. Según el actor, se sintió discriminado porque en el sitio había otras personas con similares prendas a las de él.

“Una persona viene especialmente a mí, cuando ve a otros que tienen gorras, y me dice que me quite el sombrero. Este es otro acto de racismo y discriminación que debemos terminar, así sea actor o para cualquier persona, eso no se debe hacer”, narró Murillo.

En respuesta, el banco Davivienda emitió un comunicado en el que señalaron: “Nos preocupamos por la protección de los derechos y libertados sin distinción de raza, color, género, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, posición económica, orientación sexual y estamos comprometidos con el derecho de la identidad. Cualquier acto de discriminación es inaceptable para Davivienda, por eso lamentamos la situación”.

La entidad también aseguró que tomará las medidas necesarias para evitar que casos de discriminación se presenten en sus sucursales. Murillo compartió la respuesta y agradeció que se haya reconocido el hecho, además indicó que la funcionaria involucrada no será despedida.