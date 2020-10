Bebé con menos de 24 horas de vida fue salvada por médicos en Bogotá

La recién nacida tenía una malformación en sus órganos, pero los doctores del hospital La Victoria le hicieron una cirugía para unir su estómago con su esófago. La bebé ya está fuera de peligro.

Durante su embarazo, Fernanda Moreno asistió a todas las citas médicas que debía realizarse para verificar que su bebé estuviese en perfectas condiciones. En todas ellas el diagnóstico fue favorable: su hija estaba bien. Sin embargo, cuando nació su bebé, a la que llamó María Alejandra, los doctores le dieron la triste noticia de que la niña tenía una malformación en sus órganos y que, además, solo tenía expectativas de vida de menos de 24 horas.

El golpe para Moreno y el padre de su hija, Cristian Peña, fue inimaginable. “Pensé que mi hija no iba a volver a comer en su vida. Pensaba que no tendría un futuro como cualquier niño normal”, dijo Peña. Lo mismo le pasó a la madre de la menor, quien incluso pensó que lo que sucedía había sido su culpa. “Lo tomé súper mal, me sentí la peor madre porque pensé que era mi culpa, pero el doctor que nos atendió me explicó que no, que eran cosas de Dios. Eso me dio muy duro”, aseguró Moreno.

Según explicó uno de los médicos del hospital La Victoria, dónde fue atendida la menor, es posible que durante los nueve meses de gestación no se percataran de nada debido a que la malformación pudo haberse generado en los días previos a dar a luz. “Nació con una patología en la que el esófago no estaba unido a su estómago, esta malformación puede generarse entre las últimas semanas del embarazo”, dijo Elías González, cirujano pediatra de la Subred Centro Oriente.

La única opción para salvarle la vida a la recién nacida era realizarle una cirugía que consistía en unir su estómago con su esófago, pero la presión era el poco tiempo que los médicos tenían para realizársela, no obstante, los doctores lograron hacerla. “Se tenía que hacer en menos de 24 horas después del nacimiento. Para unir el esófago con el estómago, tuvimos que hacer grandes maniobras para que quedara perfecto”, explicó González.

Ya han pasado dos semanas desde dicha intervención y, por fortuna, los órganos de María Alejandra se encuentran en la posición correcta. Sus padres esperan que en las próximas horas los médicos le den el boleto de salida del hospital. En el centro médico en donde la menor fue operada se realizan al mes, en promedio, cuatro cirugías de este tipo.