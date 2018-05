Bicitaxistas se movilizan por la legalización de su trabajo en Bogotá

Durante la mañana de este viernes, alrededor de 150 personas del gremio de bicitaxistas adelantan una marcha pacífica en la altura de a la Avenida Ciudad de Cali desde las Américas (Tintal Plaza), sentido sur-norte, que irá hasta las instalaciones del Ministerio de Transporte.

#Atención: inicia movilización de bicitaxistas por la Av. Cali desde la Av. Américas (Tintal Plaza), sentido sur - norte, con un aforo aproximado de 150 personas.



Los manifestantes se dirigen hacia @MinTransporteCo, cuentan con acompañamiento de autoridades. pic.twitter.com/1aM1ouzODX — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) 11 de mayo de 2018

Con esta movilización, los conductores de este gremio, piden la legalización de su trabajo, así como del uso de bicitaxis con motor.

Una manifestación similar se registró el pasado 4 de mayo, que ocasionó un caos en la movilidad de la ciudad, al bloquear el paso en el portal de las Américas, que también afectó las estaciones Biblioteca Tintal y Patio Bonito.

Este hecho tiene como antecendente la medida de restricción de bicitaxis a combustión, anunciada el pasado 19 de abril en medio de la inauguración de la nueva cicloruta en la calle 116, donde los bicitaxistas le expresaron al alcalde Enrique Peñalosa sus inconformidades debido a que la Policía les estaba decomisando sus vehículos. Ante esto, el mandatario distrital respondió que nunca ha estado en contra de este medio de transporte, pero dijo que de ninguna manera admitirá las bicicletas con motor.

“Yo me comprometo a que los bicitaxis con motor eléctrico asistido y de pedal serán permitidos. Los de motor a combustión, no. Vamos a pedirle a la Policía que no restrinja a los de pedal y de motor eléctrico. Pero de ninguna manera a los de motor de combustión”, señaló en su momento el alcalde Peñalosa.

