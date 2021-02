Bogotá: así transcurre la nueva jornada de protestas

Los maestros hacen parte de quienes protagonizan las movilizaciones de este viernes. Transmilenio reporta afectaciones en la prestación del servicio de las estaciones del sector de San Victorino.

La capital del país completa tres días de movilizaciones. Entre los principales motivos de rechazo se encuentra el abuso policial, el cierre de los gastrobares y lo que los profesores consideran una falta de garantías en materia de salud para el regreso a las clases presenciales.

Este último ha sido un reparo reiterativo de parte de los educadores, pues aunque el Distrito quiere avanzar hacia el retorno gradual en las aulas, parte de los trabajadores dicen que las condiciones de seguridad no son suficientes. Hay que decir que la administración de Claudia López tiene un protocolo de bioseguridad para las instituciones educativas, entre los cuales figura el distanciamiento social, espacios ventilados, uso obligatorio del tapabocas y la demarcación de espacios entre profesores y alumnos.

No obstante, el presidente de la ADE, William Agudelo, insiste en que no es suficiente: “Los protocolos de bioseguridad solo están en el papel. A varios de los colegios no les ha llegado ni la mitad de los elementos de bioseguridad. O hay condiciones de infraestructura, personal médico idóneo y no tenemos garantías en los transportes casa-colegio-casa. Tenemos que arriesgarnos al foco de contagios que es el Transmilenio y el SITP”.

Hacia el mediodía, Transmilenio reportó la afectación en el servicio que se presta sobre la carrera Décima, esto debido al avance de la movilización que circuló sobre la calle Sexta con dirección a la Plaza de Bolívar.

Es por lo anterior que tuvo que cerrar las estaciones de San Victorino, Las Nieves, San Diego, Museo del Oro y Aguas, además de gestionar desvío para garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

Noticia en Desarrollo...