Debido a que las solicitudes de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue creciendo en la capital, la Secretaría de Salud ha anunciado que han comenzado a buscar UCI en otras zonas del país que tengan espacio para recibir pacientes contagiados.

El tercer pico de la pandemia no da tregua en la capital. La ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) sigue sobre el 93 % y las solicitudes para estas unidades no paran de llegar en la Secretaría de Salud. Por esa razón, el Distrito anunció que comenzará a trasladar pacientes a centros médicos de otras ciudades que no tengan una alta ocupación.

Desde el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) se ha venido organizando con las clínicas y hospitales de la capital las solicitudes de UCI para ubicar los pacientes. Hasta el momento, según la Secretaría de Salud se ha podido atender a todas las personas que lo han requerido.

No obstante, como lo anunció la alcaldesa Claudia López hace unos días, la ciudad está al borde del colapso hospitalario, debido a que el pico se ha extendido por las aglomeraciones que se han presentado en la ciudad en los últimos días. De acuerdo con el Observatorio de Salud de Bogotá, la capital tiene 2.146 UCI para pacientes con COVID-19, de estas, 2.016 ya están ocupadas. Eso quiere decir que a la ciudad solo le queda disponibles 130 camas.

Iniciamos esfuerzos para ubicar pacientes en otras zonas del país con mayor disponibilidad.



El sistema de salud sigue trabajando incansablemente para garantizar la atención de la ciudadanía. Hoy, más que nunca, necesitamos del compromiso de todos para superar el tercer pico. 2/2 pic.twitter.com/PalU3kJpTP — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) May 12, 2021

Aunque el Distrito no ha anunciado cuáles son las ciudades que recibirían a los pacientes de la capital, sí aseguró que los esfuerzos por definir estas zonas ya comenzaron. La Alcaldía de Bogotá ha hecho una llamado a la ciudadanía para mantener las medidas de autocuidado. Asimismo, solicitó al Gobierno Nacional y al Comité Nacional del Paro llegar a acuerdos para que ya no se presenten más aglomeraciones en las calles.