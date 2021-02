Bogotá: ¿Cuáles son los “tres detalles que salvan vidas” anunciados por Claudia López?

La alcaldesa de Bogotá lanzó esta mañana una campaña de cultura ciudadana con la que busca educar a las personas en los cuidados básicos que se deben respetar para mitigar la propagación del COVID-19.

Durante la mañana de este jueves, la alcaldesa Claudia López, y parte de los secretarios que conforman su gabinete, presentaron la campaña de cultura ciudadana “Tres detalles que salvan vidas”, mediante la cual se busca reforzar la educación sobre los protocolos de bioseguridad que se deben respetar para mitigar la propagación del Covid-19.

Los tres “detalles” que salvan vidas son:

Uso adecuado del tapabocas

La alcaldesa recalcó la importancia que tiene el uso del tapabocas, pues es lo que mitiga la propagación por vía aérea del virus. Sin embargo, se ha encontrado que un número significativo de personas están usando tapabocas que no sirven, o que sirven, pero están mal puestos.

Hay que recordar la recomendación que se hizo hace algunos días, la de usar tapabocas quirúrgicos, o de tela, pero de los que vienen con tres capas. La forma de comprobar que uno de estos sirve es si, al inhalar, no se filtra aire por ninguno de los costados.

Espacios ventilados

La alcaldesa recordó que la evidencia científica ha demostrado que los espacios ventilados mitigan la propagación del virus debido a la circulación del aire. Además, que es en estos lugares donde la gente tiende a bajar más la guardia, cuando en realidad son los más riesgosos.

Esta recomendación aplica para todos los espacios: casas, oficinas, restaurantes…

“Aún si hace frío, es mejor ponerse un saco y no cerrar las ventanas, para así mantenerse protegido”, mencionó la alcaldesa.

Evitar reuniones con personas ajenas al núcleo familiar

La alcaldesa cree que este fue uno de los principales responsables del disparado incremento de contagios que aceleró la llegada del segundo pico de la pandemia en Bogotá.

Esto se debe, principalmente, a que la gente baja la guardia en este tipo de reuniones, quitándose el tapabocas e irrespetando el distanciamiento social. Aquí la recomendación es hacer reuniones familiares en espacios abiertos. Hay un dato inquietante y es que, según cifras aportadas por López, en Bogotá casi la mitad de los las personas contagiadas de infectó con el virus en una oficina o en una reunión familiar.

En medio de esta jornada pedagógica, en la que López recorrió las inmediaciones de la Plaza de Bolívar, también hizo referencia a estas medidas que no están surtiendo el impacto que se busca, como lo es la toma de temperatura en la entrada de establecimientos de atención al público, así como el uso de tapetes con líquido desinfectante.

Así pues, la administración de Claudia López arranca una nueva campaña de cultura ciudadana, la efectividad o no de la misma dependerá de qué tan insistente sea con la misma (para que no quede solo en el anuncio de hoy), de las estrategias que emplee para llevar el mensaje a la gente y del grado de aceptación que tengan los bogotanos. Como siempre la invitación es a no bajar la guardia. La pandemia continúa.