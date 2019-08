Bogotá dice ¡presente! en la gran "lactatón" que se realiza en el país

Este viernes 2 de agosto, más de 2.000 mamás se reunen en el Parque de los Novios en Bogotá, para llevar a cabo la “lactatón”, un evento que ha sido catalogado como la fiesta más grande de amor y de nutrición de la primera infancia.

El objetivo es que, en acto de resignificación por la lactancia, las asistentes amamanten a sus hijos simultáneamente. La actividad se desarrolla en el marco de la “Semana Mundial de la Lactancia Materna”, que este año tiene como lema: “Empoderémonos – Hagamos Posible la Lactancia”.

En el evento también se realizan actividades recreativas, vacunación, espectáculos artísticos y carro chef. Pero el principal objetivo es enviar un mensaje a la ciudad sobre la importancia de que los niños se alimenten con leche materna, por lo menos, hasta los seis meses, aunque lo recomendable por los pediatras es que sea hasta los dos años.

Bogotá promueve la implementación y uso de las 342 ‘Salas Amigas de la Familia Lactante’:

306 en jardines infantiles

4 comunitarias

32 públicas y privadas #Lactatón pic.twitter.com/hPA5eNl0td — Integración Social (@integracionbta) August 2, 2019

La Lactatón congrega a las mamás en parques públicos, coliseos, centros comerciales y almacenes, en 86 municipios de 19 departamentos del país. La invitación este año se extiende a las mamás lactantes quienes con su foto o video a través de la etiqueta #Lactatón, se pueden sumar a este llamado a que la sociedad apoye y respete la práctica de la lactancia materna como la forma más segura, económica, saludable, confiable y cercana que las mamás y las familias colombianas tienen a su alcance para fortalecer el sistema inmune, emocional y físico de sus hijos.

“¡Qué mejor herramienta que la lactancia materna! En ella se reúnen todos los micronutrientes y elementos nutricionales básicos para el desarrollo y el fortalecimiento del entorno socioafectivo y socioemocional de un niño. A mí el tema me apasiona, soy madre de tres hijos, lacté a mis tres hijos por un año cada uno y me alegra pensar que aportó en algo a esa estrecha relación que generé con ellos. La lactancia no solo se queda en los nutrientes, es abrigo y es amor”. María Juliana Ruiz, primera Dama de la Nación.

♂️Oscar Martínez invita a todos los papás a participar de la lactancia materna porque es un asunto de todos. #Lactatón pic.twitter.com/xyTAzMfclS — Integración Social (@integracionbta) August 2, 2019

En 2019 la movilización es apoyada por la Gran Alianza por la Nutrición Infantil liderada por el despacho de la Primera Dama de La Nación y La Consejería de Niñez y Adolescencia, y con aliados estratégicos como el Programa Mundial de Alimentos –PMA-, las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Itagüí y Sabaneta; las gobernaciones de Cundinamarca y Boyacá y unas 100 instituciones que se suman desde diferentes partes del país, articuladas para aumentar el número de niños colombianos protegidos con leche materna.

¡Conéctate en vivo! a nuestra gran #Lactatón y acompáñanos a estar más cerca de esta maravillosa campaña.



¡Únete al acto de amor que más alimenta! https://t.co/OvwfZbHPNV pic.twitter.com/Tr87XPQQkF — Integración Social (@integracionbta) August 2, 2019

* * *

Si quiere conocer más sobre lo que pasa en Bogotá, lo invitamos a seguir nuestra página en Facebook