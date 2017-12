Bogotá encendió oficialmente su alumbrado navideño

El Parque El Tunal fue el escenario escogido, nuevamente, por el Distrito para dar la bienvenida a la temporada navideña en Bogotá. Con la asistencia de niños, jóvenes y adultos en familia, y las presentaciones musicales de Jhoan Sebastian, Los 50 de Joselito, Los Cantores de Chipuco, los Hermanos Medina y Banda Parranda, la Alcaldía encendió los 110.000 metros cuadrados de parques y plazoletas que estarán iluminadas en esta época, en cerca de 38 puntos de la ciudad.

En el parque hubo varias actividades recreativas y deportivas antes de que se encendieran las luces del árbol más grande del país, y el alcalde Enrique Peñalosa aprovechó para dar el balance de las actividades y estrategias para la temporada de fin de año en la ciudad.

“Hoy encenderemos todas las luces de la ciudad, vamos a tener una Navidad maravillosa: del 16 al 23 de diciembre en la Plaza de Bolívar habrá unos espectáculos de talla mundial, no se lo vayan a perder, tendremos novenas, muchas actividades por todos lados para que los ciudadanos tengan luces, música y disfruten en familia”, manifestó Peñalosa, quien agregó que la tradicional Ciclovía Nocturna se realizará el 14 de diciembre, con un estimado de 2.500.000 biciusuarios en los bicicorredores, y se realizarán casi 100 conciertos en las calles desde el 16 hasta el 23 de diciembre.

A su turno, el director del Instituto Distrital de Turismo (IDT), José Andrés Duarte, destacó los 110.000 metros cuadrados de parques y plazoletas con iluminación navideña, y los corredores turísticos que tendrá la ciudad para que capitalinos y turistas disfruten del fin de año en la ciudad. Además, se adelantarán “tardes navideñas” en 16 parques y habrá programación especial para las novenas navideñas, también desde el 16 hasta el 23 de diciembre.

Finalmente, el Distrito hizo un llamado para que las fiestas decembrinas se celebren sin hacer uso de la pólvora, para que no haya ninguna persona que tenga que pasar esta temporada en el hospital. Para los espectáculos de pirotecnia, anunció Peñalosa, habrá más de 100 espectáculos a cargo de profesionales en juegos pirotécnicos, para que la gente no use pólvora en sus casas.