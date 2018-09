Bogotá espera atraer 40 proyectos de inversión extranjera por 250 millones de dólares

EFE.

Bogotá espera recibir este año unos 250 millones de dólares de inversión extranjera atraídos por Invest in Bogotá, lo que le permitirá contribuir al crecimiento de la economía de la ciudad y generar empleos de calidad especialmente en las industrias creativas.



Así lo estimó el director ejecutivo de la agencia de promoción Invest In Bogotá, Juan Gabriel Pérez, quien recordó que la capital colombiana se convirtió en el principal destino de inversión extranjera para industrias creativas de América Latina al recibir más de 400 millones de dólares en los últimos diez años.



"Esperamos que la inversión extranjera esté en el orden de los 250 millones de dólares", dijo el ejecutivo quien destacó que eventos como el Tercer Encuentro de Inversión Extranjera en Bogotá realizado el viernes en la Cámara de Comercio de Bogotá son propicios para crecer en este campo.

(LEA: El “boom” de la economía naranja en Bogotá)



Detalló que en los primeros ocho meses de este año Bogotá ha logrado atraer unos 20 proyectos de inversión extranjera, pero espera terminar el 2018 con 40.



"Este año vamos en más o menos unos 20 proyectos de inversión. Esperamos cerrar (el año) al menos con 40, algunos de esos deben ser anclas, al menos dos de ellos", explicó el director ejecutivo de Invest In Bogotá.



Según Pérez, Bogotá se está posicionado cada día más como una ciudad atractiva para la economía naranja, concepto acuñado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



Añadió que en los últimos tres años han llegado a la capital colombiana 15 empresas que engrosan la "cantidad de compañías internacionales que utilizan el talento humano de Bogotá, la ubicación estratégica y el acento neutro que tiene nuestro español para hacer de Bogotá un 'hub' de esa industria audivisual".



A Bogotá están llegando "grandes jugadores" de la industria audiovisual como HBO e incluso Amazon Studios, de la que Pérez espera que comience a hacer producciones en la capital colombiana, lo que "va a tener un impacto muy importante no solo en la inversión extranjera, sino en todo el desarrollo de esa industria creativa".



Sobre las compañías ancla, Pérez dijo que Invest In Bogotá trabaja desde hace cinco años buscando empresas que cuando llegan "tienen ese detonante de traer más inversión extranjera".

(LEA: Bogotá buscará inversión de la Alianza del Pacífico en servicios y tecnología)



Igualmente, expresó que cada vez más la agencia está orientada a buscar que las compañías tengan capacidad de crecimiento, que le aporten a la economía y que generen transformación en los sectores a donde llegan.



"Ese es muestro gran reto (...), uno de los grandes sectores en donde estamos trabajando es el de las industrias creativas donde vemos que tenemos todo para ser grandes ganadores" porque hay talento humano, una economía diversificada y una clase media robusta, aseguró.



El vicepresidente de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Juan David Castaño, destacó las bondades de la creatividad como herramienta para transformar ciudades.



"Las industrias creativas y culturales en donde Bogotá tiene una vocación productiva muy importante son un gran elemento dinamizador de nuestra economía", apostilló.



Recalcó que la CCB lleva más de 15 años trabajando por las industrias creativas. En esa dirección recordó que cada vez será más frecuente que en Bogotá se filmen producciones de Hollywood.



Agregó que diferentes sectores han aportado para que Bogotá estructure un portafolio de servicio integral y especializado para acompañar a los emprendedores desde su idea de negocio en las industrias creativas.



Al referirse a la creatividad como una herramienta para transformar ciudad, aseguró que una muestra de ello es lo que se desarrolla en "El Bronx", un zona de la capital hasta hace un tiempo sin ley donde imperaba la barbarie ejercida por bandas criminales.



"Esta apuesta que se está haciendo por crear en el Bronx un distrito creativo que va a ser un gran dinamizador" en el tema de renovación porque traerá cambios urbanísticos en el sector.

(El Bronx: una lenta metamorfosis social)



Al respecto, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró que su Administración busca posicionar a la ciudad como el centro de la creatividad y diseño, para lo cual tiene como eje el proyecto de Distrito Creativo en el antiguo Bronx.



Allí funcionarán, entre otros, un centro de arte y diseño y una sede del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que tendrá una oferta educativa específica para las necesidades de ese sector, explicó Peñalosa al intervenir en el Tercer Encuentro de Inversión Extranjera liderado por Invest In Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor.