Bogotá: la afectación en el aire por el polvo del Sahara ha sido moderada

La Secretaría Distrital de Ambiente explica que no ha sido necesario declarar una alerta, sin embargo, continúa monitoreando el fenómeno, pues su impacto podría ser considerable para la salud de los bogotanos.

En los últimos días, Bogotá ha experimentado la llegada de material particulado proveniente del desierto del Sahara. No es la primera vez que esto sucede, ya que las corrientes de viento que vienen desde el oriente del planeta se encargan de arrastrar grandes cantidades de polvo, en mayor o menor medida, al continente americano.

Hay escenarios en los que su impacto es tal (porque las cantidades son considerables, o porque se suman a otros factores de contaminación como el producido por los vehículos, fábricas e incendios) que el Distrito tiene que decretar una alerta (por lo general naranja o amarilla) y tomar medidas para mitigar el problema, el cual puede derivar en serias complicaciones de salud (enfermedades respiratorias) en los bogotanos.

Lea también: Polvo del Sahara afectará la calidad del aire de Bogotá

Por lo pronto, la Secretaría Distrital de Ambiente no ha considerado necesario decretar una alerta, pues su afectación no ha sido muy intensa. “Vemos en nuestro modelo que este domingo podemos empezar a sentirlo un poco más, a verlo en nuestro monitoreo, seguiremos por supuesto observando detalladamente para ver si hay que hacer alguna recomendación en términos de salud, por ahora, no tenemos motivo para alertar”, indicó la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Hay que recordar que Bogotá cuenta con una red de monitoreo del aire, la cual es una serie de sensores distribuidos en distintos puntos de la capital, la cual constantemente recoge información para conocer en tiempo real la calidad del aire que respiran los bogotanos. Estos son los que le indican al Distrito cuándo se deben tomar medidas, o emitir recomendaciones, que mitiguen la afectación de la contaminación en la salud de los capitalinos.

“Las condiciones meteorológicas de las últimas horas, han contribuido para que la calidad del aire sea favorable y moderada en la mayor parte de la ciudad. La estación Carvajal - Sevillana se ha mantenido en condiciones regulares debido a la presencia de alto flujo de vehículos de carga y por estar cerca de la zona industrial”, detalló la secretaría de Ambiente.

Estas mediciones, por ejemplo, han permitido reconocer que parte de la afectación a la calidad del aire que se registra en los últimos días también se debe a incendios regionales en la Orinoquía. La nubosidad que ha registrado la capital ha contribuido ligeramente a que este material particulado permanezca, pues provocan que la velocidad de los vientos disminuya.

“Recomendamos a la ciudadanía en general abstenerse de realizar actividad física exigente al aire libre y utilizar transporte público para movilizarse. Si es necesario emplear el vehículo particular, aplicar las buenas prácticas de conducción”, concluyó.