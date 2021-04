Bogotá: más o menos medidas, el gran dilema

Tras los nuevos anuncios en la ciudad, desde diferentes posiciones han criticado las medidas para enfrentar el tercer pico. El sector salud señala que estas no son suficientes, mientras el comercio solicita que no haya más cuarentenas. Distrito responde.

Hay preocupación por el tercer pico de la pandemia. El Distrito dice que las próximas dos semanas serán las más difíciles, pues fuera de que las unidades de cuidados intensivos (UCI) están más llenas que en las dos oleadas anteriores, los contagios siguen creciendo en la capital. Por ello se han tomado nuevas restricciones y, aunque cada vez se le ha dado más valor a la economía, las críticas no se han hecho esperar de lado y lado.

Para las empresas, las más afectadas por la pandemia, la crisis económica en la capital es más que preocupante, pues las medidas del Distrito para contener el virus se han convertido en un golpe tras otro, que a muchos los tiene contra las cuerdas o en la lona, y a otros fuera de combate con el cierre definitivo de sus establecimientos.

Lea también: Distrito ofrece Canal Capital y redes sociales de la Alcaldía para evitar marchas

Entre las cifras que detallan esta crisis, Fenalco asegura que el 30 % de comercios cerraron de forma definitiva y la Cámara de Comercio de Bogotá informa que, entre junio de 2020 y marzo del presente año, 15.387 empresas no renovaron su matrícula mercantil (5 % del total). Además, el desempleo sigue por las nubes, pues el último informe del DANE muestra una tasa del 19,5 %, lo que representa más de 900.000 desocupados en la capital.

Para agremiaciones empresariales, como la Asociación Colombiana de Organizadores de Eventos (ACOE, que integran negocios que fueron los primeros en cerrar y serán los últimos en abrir), la situación va más allá del hastío, ya que entre su gremio hay personas que se han suicidado por las deudas y otros se han mudado a sus hogares para no pagar doble arriendo. La desesperación hizo que varios se encadenaran en la Plaza de Bolívar, hasta el viernes, que los sacó la Policía.

Le puede interesar: “El comercio no aguanta más”: Fenalco Bogotá

El problema se agrava cuando intentan acogerse a esas ayudas crediticias que anuncian el Gobierno y el Distrito, pero se enfrentan a las negativas de los bancos que les dicen que no tienen cómo respaldar su deuda, ni siquiera con el apoyo que, se supone, les debe brindar el Fondo Nacional de Garantías. Es por eso que agremiaciones como Fenalco y Acopi solicitan subsidios para el arriendo y servicios públicos, así como la continuidad al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), del cual han recibido subsidios a la nómina.

ACOE, por su parte, solicita que no haya más cuarentenas ni toques de queda, que el sistema de 4X3 (cuatro días de trabajo por tres de confinamiento) sea rotativo, para que no siempre se afecten los fines de semana, y que se entreguen ayudas, como mercados, a los empresarios y trabajadores más afectados por la crisis económica.

¿Y la salud?

A pesar de este drama está la otra cara de la moneda: para el sector salud preocupa lo que vendrá. Además de la presión sobre las UCI, gremios como el Colegio Médico de Bogotá y la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias y Emergencias cuestionan la pertinencia de las medidas en la ciudad. Si bien apoyan que se mantenga el pico y cédula, así como la suspensión de las clases presenciales, creen que no está claro cómo piensan descongestionar urgencias y hospitalización, ni cómo se evitará el desabastecimiento de medicamentos (como ocurrió en el segundo pico) o la posible escasez de oxígeno, que ya se ha visto en otras partes del país.

Le sugerimos leer: Sector de bares convoca a manifestaciones para el próximo lunes en Bogotá y otras ciudades

Por eso piden que se dé a conocer el impacto de la estrategia 4X3, expliquen por qué no se han planteado medidas para controlar el aforo en el transporte público, informen sobre las acciones en las UPZ con mayores casos activos, así como el estado de los tamizajes, el aislamiento y seguimiento a los contactos cercanos.

Para Leonardo García, presidente del Colegio Médico, “cualquier medida es insuficiente, no porque no se necesiten, sino porque están desenfocadas. Todo se sigue centrando en cuarentenas y pico y cédula, pero eso es como seguir haciendo una cosa que no funciona”. Por ello considera que no solo debe verse la ocupación de las UCI, sino buscar alternativas para descongestionar urgencias. “Desde el primer pico insistimos en la atención domiciliaria. Cada subred debería tener mínimo 1.000 equipos, para que al paciente lo atiendan en casa, pero no existe. La realidad es que solo atienden a alguien cuando va a urgencias”, sostuvo García.

El balance

De las críticas es consciente el Distrito. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, indica que cualquier decisión en este momento, por más necesaria y difícil que sea, será objeto de críticas. “Las decisiones se toman tratando de armar un equilibrio entre salud, reducir los contagios, la capacidad hospitalaria y la generación de empleo, vida social y productividad. El sistema va a estar al borde, el estrés al máximo y el riesgo de colapso es una posibilidad, por eso requerimos el apoyo de todos y el cumplimiento de las medidas”.

Igual advierte que nuevas determinaciones dependerán de lo que ocurra en los próximos días en la ciudad. Ante el acelerado crecimiento de las solicitudes de UCI, se espera que en los próximos días se instalen 110 camas más, pero ante el creciente número de casos se esperaría que el próximo jueves, en la nueva reunión con el Comité Epidemiológico Nacional, se tomen más medidas ante las condiciones para evitar el colapso.