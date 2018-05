Bogotá, segunda ciudad de Latinoamérica con más empleo a partir de inversión extranjera

EFE.

Ciudad de México y Bogotá son las dos ciudades de América Latina en donde más se ha generado empleo en los últimos cinco años a partir de la inversión extranjera nueva, conocida como greenfield, aseguraron varios expertos del sector.



Según estimaciones de la agencia Invest in Bogota, con base en información de fDi Markets, herramienta del Financial Times, en orden descendente figuran Ciudad de México (15 %), Bogotá (14 %), Sao Paulo (13 %), Monterrey (12 %), San Luis de Potosí (8 %), Tijuana (8 %), Querétaro (8 %), Guadalajara (8 %), Lima (7 %) y Silao (7 %).



En total, durante el periodo analizado la inversión extranjera en nuevos proyectos permitió crear en Latinoamérica 1.367.526 puestos de trabajo a través de 6.875 iniciativas.



Por países, la mayor cantidad de empleos por este concepto se dieron en México (45 %), Brasil (14 %), Colombia (7 %), Argentina (6 %) y Perú (4 %).



Solo en 2017, los datos indican que Bogotá fue la primera entre las capitales de la región al lograr tener el 2,2 % del total de trabajos, seguida de Ciudad de México y Sao Paulo.



"En 2017 se crearon en Bogotá 14.082 empleos, a través de 155 proyectos no extractivos que representan el 64 % del consolidado y el 47 % de los montos de inversión que arribaron al país", dijo a EFE el director ejecutivo de Invest in Bogota, Juan Gabriel Pérez.



De acuerdo con la entidad, los sectores en los que se dieron dichos puestos son software y servicios TI (39 %), productos de consumo (14 %), alimentos procesados (12 %) y comunicaciones (10 %).



Además, agregó Pérez, se espera que este año la generación de empleo por inversión nueva "continué aumentando en la ciudad y alcance las 14.300 plazas, un 1,6 % más que en 2017".



De hecho, se estima que durante los últimos cinco años por cada proyecto que ha llegado a Bogotá se han generado más de 100 nuevos empleos.



Los países de origen de las inversiones que más contribuyeron a lo anterior fueron Estados Unidos, con 11.263 colocaciones, equivalentes al 18,8 %; España (9.866), Canadá (4.440) y Francia (3.878).



Al hablar de la caracterización del recurso humano y la ocupación laboral bogotana, la Alcaldía manifestó que para el 2017 la fuerza laboral fue de 4,6 millones de personas, cifra superior a la de Santiago de Chile y Quito juntas, que registran 3,6 millones y 0,9 millones, respectivamente.



"Con una participación del 57,2 % de la población total, los habitantes económicamente activos de la capital colombiana son en un 52,7 % hombres y un 47,3 % de sexo femenino", manifestó a su turno el secretario de Desarrollo Económico, Juan Miguel Durán.



Asimismo, precisó que del total "el 40 % de la fuerza de trabajo tiene entre 29 y 45 años (1,9 millones), seguida por la población mayor de 46 años con un 30 % (1,4 millones) y los adultos entre 18 y 28 años con 1,3 millones de personas".