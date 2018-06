Ojo con los infartos durante el Mundial: siga estas recomendaciones

La fiebre mundialista suscita miles de emociones en los fanáticos del fútbol, algunos gritan, otros lloran, unos cantan y otros bailan, pero hay a quienes llegan a tal punto de euforia o angustia, que hasta se infartan. Aunque puede que su equipo haya ganado, el fatídico desenlace no depende del resultado del partido, pues los infartos se producen por el conjunto de emociones que el hincha tenga durante los 90 minutos. Por eso, la administración dio algunos consejos a los ciudadanos que son fanáticos del fútbol para que conserven la calma y, en caso de tener factores de riesgo, puedan prevenir los ataques cardíacos.

En un estudio realizado por el Observatorio de Salud de Bogotá durante el Mundial de Brasil 2014, alertó que la atención en los centros de salud a quienes sufren de infartos aumentó un 54 %. Según el informe, los ataques al corazón son ocasionados por el estrés emocional que viven los aficionados durante los partidos.

Se demostró también que, en la mayoría de los casos, son los hombres quienes sufren este tipo de estrés emocional que desencadena en eventos cardiovasculares fatales. Resaltó además que durante Brasil 2014, el número de atenciones por eventos cardiovasculares se incrementó los días de los partidos de la selección Colombia.

Si usted es de los que suda, salta o aprieta los dedos de las manos y pies, las recomendaciones son intentar estirar las piernas durante el juego y una vez el partido llegue a la primera mitad, tómese esos 15 minutos para caminar por el lugar donde este. Así mismo, puede evitar factores de riesgo como lo son los alimentos grasos, la comida chatarra, el alcohol y el tabaco. Y, en caso de tener algún riesgo cardiovascular, asegúrese de ver los partidos en compañía de alguien.

Sin embargo, Bogotá no es la única ciudad en donde los aficionados al balompié sufren de infartos por alentar a las selecciones nacionales. De acuerdo con una investigación realizada por la revista académica The New England Journal of Medicine, durante el Mundial de Alemania en 2006, los casos de atención en hospitales a personas que padecían problemas cardiacos aumentaron en Múnich en seis de los siete partidos que disputaron los germanos.

No obstante, los del “jogo bonito”, anfitriones de la Copa Mundo de 2014, sufrieron también las consecuencias de la pasión desmedida, pues según la Sociedad Brasilera de Cardiología, la incidencia de infarto de miocardio aumentó al doble en los días que jugó la selección de Brasil.

