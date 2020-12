Calendario Tributario Bogotá 2021, así quedaron las fechas de pago en la capital

El calendario tributario para este año viene con dos grandes cambios: la posibilidad para que todos paguen por cuotas el predial y el denominado “pago escalonado” para otros impuestos. Aquí le explicamos cómo funcionará este nuevo esquema.

Bogotá cerró su calendario tributario de 2020 con un recaudo de $9,1 billones, lo que significó el 90 % de la meta trazada para este año, amén de una reducción del 5 % si se compara con lo recaudado en 2019. Ambos factores se veían venir, teniendo en cuenta el golpe económico que significó el COVID-19 para la economía de la capital.

Las proyecciones apuntan a que la situación mejore el próximo año. Mientras tanto la Secretaría Distrital de Hacienda publicó el calendario tributario que regirá en 2021. Sobre este hay un par de cambios significativos, que son la posibilidad para que todos paguen a cuotas el predial y el denominado “pago escalonado”.

El pago a cuotas del predial no es del todo nuevo, lo que cambia es que ahora los propietarios de predios no residenciales podrán acogerse a esta modalidad de pago que difiere el tributo en cuatro cuotas sin intereses. Tenga en cuenta que bajo esta modalidad no se aplica el 10 % de descuento por pago oportuno.

Así las cosas, las fechas para el pago del predial (por cuotas) quedan así: declaración inicial (miércoles 31 de marzo), cuota 1 (viernes 14 de mayo), cuota 2 (viernes 9 de julio), cuota 3 (viernes 10 de septiembre), cuota 4 (viernes 12 de noviembre).

En cuanto al pago escalonado, lo que se busca con este sistema es separar por grupos a los contribuyentes, para así evitar complicaciones en las plataformas de pago. Es así como, para el caso del predial, los propietarios fueron segmentados con base en la última letra del CHIP que identifica al predio.

Tenga en cuenta que aquí sí aplica el 10 % de descuento por pago oportuno. Las fechas quedaron así: jueves 15 de abril (A-B-C-D-E), viernes 16 de abril (F-G-H-I-J), lunes 19 (K-L-M), martes 20 de abril (N,O,P), miércoles 21 de abril (Q,R,S), jueves 22 de abril (T,U,V,W), viernes 23 de abril (X,Y,Z).

Para el caso de vehículos también aplica el descuento del 10 % por pago oportuno. Para este impuesto, las fechas del pago se dividieron dependiendo del último dígito de la placa, de la siguiente manera: viernes 7 de mayo (0-1), lunes 10 de mayo (2-3), martes 11 de mayo (4-5), miércoles 12 de mayo (6-7), jueves 13 de mayo (8-9), viernes 14 de mayo (A-Z).

En cuanto al ICA, la segmentación para el pago escalonado se hizo con base en el último dígito de identificación del contribuyente. Este se hace por seis bimestres.

Contribuyentes de los regímenes simplificado y común y de los agentes retenedores de dicho ICA tributo por los periodos gravables del año 2021:

Primer bimestre: jueves 8 de abril (0-1), viernes 9 de abril (2-3), lunes 12 de abril (4-5), martes 13 de abril (6-7), miércoles 14 de abril (8-9).

Segundo bimestre: lunes 21 de junio (0-1), martes 22 de junio (2-3), miércoles 23 de junio (4-5), jueves 24 de junio (6-7), viernes (8-9).

Tercer bimestre: lunes 23 de agosto (0-1), martes 24 de agosto (2-3), miércoles 25 de agosto (4-5), jueves 26 de agosto (6-7), viernes 27 de agosto (8-9).

Cuarto bimestre: martes 19 de octubre (0-1), miércoles 20 de octubre (2-3), jueves 21 de octubre (4-5), viernes 22 de octubre (6-7), lunes 25 de octubre (8-9).

Quinto bimestre: lunes 13 de diciembre (0-1), martes 14 de diciembre (2-3), miércoles 15 de diciembre (4-5), jueves 16 de diciembre (6-7), viernes 17 de diciembre (8-9).

Sexto bimestre (2022): lunes 14 de febrero (0-1), martes 15 de febrero (2-3), miércoles 16 de febrero (4-5), jueves 17 de febrero (6-7), viernes 18 de febrero (8-9).

ICA anual: contribuyentes del régimen común (2022)

Lunes 24 de enero (0-1), martes 25 de enero (2-3), miércoles 26 de enero (4-5), jueves 27 de enero (6-7), viernes 28 de enero (8-9).

La invitación es a que los pagos se realicen desde casa. Hay que tener en cuenta que, por motivos de la pandemia, puede que este calendario presente modificaciones, tal y como pasó con el de 2020.